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Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı: 1 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 50 dekar alan zarar görürken 1 kişi ise gözaltına alındı.

Güncel
  • 24.08.2023 12:55
  • Giriş: 24.08.2023 12:55
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:53
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı: 1 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Ahır Dağı’ndaki ormanlık arazide çıktı.

Ormanlık alandaki dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 8 arasöz, 4 su tankı, 1 helikopter, 2 yer ekibi sevk edildi.

50 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. 50 dekar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma işlemleri sürüyor.

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