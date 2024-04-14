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Bilecik'te dağda kaybolan 5 çocuk bulundu

Bilecik'te dağlık alanda kaybolan 5 çocuk, ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulundu.

Yerel
  • 14.04.2024 20:27
  • Giriş: 14.04.2024 20:27
  • Güncelleme: 14.04.2024 20:28
Kaynak: İHA
Bilecik'te dağda kaybolan 5 çocuk bulundu
FOTOĞRAF: İHA

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Mavikent Sitesi arkasındaki dağlık alana yürüyüş yapmaya giden 5 çocuk, havanın kararması sonucu yollarını kaybetti. Olayın 112 Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından ekipler arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda çocuklar kısa sürede bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 5 çocuk, ekipler tarafından güvenli bölgeye getirildi.

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