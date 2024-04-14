Bilecik'te dağda kaybolan 5 çocuk bulundu

Bilecik'te dağlık alanda kaybolan 5 çocuk, ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulundu.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Mavikent Sitesi arkasındaki dağlık alana yürüyüş yapmaya giden 5 çocuk, havanın kararması sonucu yollarını kaybetti. Olayın 112 Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından ekipler arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda çocuklar kısa sürede bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 5 çocuk, ekipler tarafından güvenli bölgeye getirildi.