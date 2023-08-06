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Bilecik’te kopan elektrik telleri yangına sebep oldu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kopan elektrik telleri nedeniyle çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yerel
  • 06.08.2023 19:19
  • Giriş: 06.08.2023 19:19
  • Güncelleme: 06.08.2023 19:20
Kaynak: iHA
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Bilecik’te kopan elektrik telleri yangına sebep oldu
FOTOĞRAF: İHA

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kopan elektrik telleri nedeniyle çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Arıcaklar köyünde elektrik direğinde kopan tellerde oluşan kıvılcımlar tarlaya sıçradı. Kıvılcımlar tarlada yangına sebep oldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yangın bölgesine Gölpazarı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yaklaşık 1 dönümlük arazi yangında hasar gördü.

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