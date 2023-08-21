Bilimde bu hafta

Avrupa'daki ilk insanlar soğuktan ölmüş

Yeni bir çalışma, Avrupa'nın ilk insanlarının yaklaşık 1,1 milyon yıl önce havanın aniden soğuması nedeniyle yok olduğunu ortaya koydu. Bulgulara göre o dönemde Avrupa'da ciddi bir sıcaklık düşüşü yaşandı. Bu da bölgeye gelen arkaik insan türü Homo erektus'un bir grubunun oradan sürülmesine veya ölmesine neden oldu. Independent Türkçe'de yer alan habere göre University College London'dan paleoklimatolog Chronis Tzedakis ve ekibi, Portekiz kıyılarında okyanus tabanından toplanan deniz tortusunda soğumaya dair kanıtlar buldu.

Süper iletken iddiası doğrulanamadı

Güney Koreli bilim insanlarının oda sıcaklığında çalıştığını öne sürdüğü süperiletken malzeme, bağımsız bir araştırma ekibi tarafından doğrulanamadı. Kuantum Enerji Araştırma Merkezi'nin CEO'su Sukbae Lee'nin de aralarında yer aldığı bir grup bilim insanı, kısa süre önce LK-99 adlı bir malzeme geliştirdiklerini açıklamıştı. Independent Türkçe'nin haberine göre malzeme bilimcisi Ross Colman ve meslektaşları, yaptıkları deneyde LK-99'un bir süperiletken gibi davranmadığını açıkladı.

Nükleer füzyonda Çerenkov ışıması görüldü

ABD merkezli nükleer füzyon şirketi SHINE, bir füzyon reaksiyonu sırasında Çerenkov ışımasının ilk kez gözlemlendiğini bildirdi. Bu, füzyon reaksiyonun gerçekleştiğine dair önemi bir görsel kanıt. Adını Sovyet bilim insanı Pavel Çerenkov'dan alan bu fenomen, geleneksel nükleer fisyon reaktörlerinde daha yaygın görülüyor ve mavi-mor arası bir ışık üretiyor. Çerenkov ışıması da bir parçacığın belirli bir ortamda ışıktan hızlı ilerlemesiyle ortaya çıkıyor.