Bilimsel yayınların sayısı azalıyor

TÜBİTAK, bilimsel yayınlara ilişkin verilerini açıkladı. Verilere göre, kişi başına düşen yayın sayısının geçen seneye oranla azaldığı ortaya çıktı. Bir milyon kişiye düşen bilimsel yayın sayısı 573’e geriledi.

Haber Merkezi

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilimsel yayın sayısı verilerini açıkladı. Buna göre bilimsel yayınlar 2022’de geçen yıla göre geriledi. TÜBİTAK’ın açıklamasına göre uluslararası kabul görmüş WoS-InCites veri tabanlarında yer alan ve makale ve derleme türündeki yayınları kapsayan Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı 2022 yılında 48 bin 704 oldu. Milyon kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı ise 573’te kaldı.

2021 yılında bilimsel yayın sayısı 49 bin 601’di. Milyon kişi başına düşen yayın sayısı ise 589’du. Bilimsel yayın sayısı yaklaşık bin azalmış oldu. Yükseköğretim Kurulu’nun geçen günlerde yayımladığı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu da bilimsel yayınlar konusunda ülkenin durumunu göstermişti. Rapora göre bilimsel kriterlerin dikkate alındığı kitap ve dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması ise sadece 0,44 olmuştu. 6 üniversitede bu oran 0,1’in dahi altında kalmıştı.

Akademi dünyasında özen gösterilen konulardan biri olan yayınların atıf alma oranına da raporda yer verilmişti. Bu veri de 2018’den beri izlediği düşüş seyrini devam ettirmişti. Raporda yer alan bilgiye göre 2018’de 87 olan bu oran geçen yıl 73,1’e düşmüştü.

Dikkat çeken diğer bir veri ise ulusal hakemli dergilerde yayımlanan öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı olmuştu. Raporda yer alan bilgilere göre 11 üniversitede ulusal hakemli dergilerde yayımlanan öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,1’in dahi altında kalmıştı. Ülke genelinde bu oran 0,28 olurken vakıf üniversitelerinde bu oran sadece 0,19’da kalmıştı.

Rapora göre 2022’de 188 üniversite, bütçelerinin ortalama sadece yüzde 3,43’ünü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında harcadı. Bütçesinin yüzde 15 ve üzerini Ar-Ge’ye harcayan üniversite sayısı 5. 24 vakıf üniversitelerinde ise bütçeden Ar-Ge için yapılan harcama yüzde 1’in bile altında kaldı.