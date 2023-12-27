Boğaziçi kayyumun değil, bizim

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’nde fakültelerin yeniden yapılandırılma kararının ardından öğrencilerinin başlattığı Demokratik Üniversite Nöbeti’nin ilk gününde okula girişleri gerekçe gösterilmeden engellenen 10 öğrenci İstanbul Adliyesi’nde kayyum yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öğrenciler adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan Berkay Morkan “Biz öğrencilerin yoğun tepkisiyle karşılaşan ve bu hareketi baskılamak için çareyi tespit edebildiği öğrencilerin okula girmesini engellemekte buldular" dedi.