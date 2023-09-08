Bin 250 TL ile bir ay nasıl geçsin?

Üniversite öğrencileri yeni eğitim döneminde nasıl geçineceklerini düşünüyor. 1250 TL burs, kredi alan öğrencilere yurt ve yemek harcaması çıktığında bir şey kalmıyor. İhtiyaçlarını dahi karşılayamayan öğrenciler çalışmak zorunda.

Kayhan AYHAN

2023 yılında KYK kredi ve burslarına gelen 400 TL zam ile burs ve krediler 850 TL’den 1250 TL’ye çıkarıldı. Hayat şartlarının giderek zorlaştığı koşullarda 400 TL’lik artış ise öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeye yetmiyor. Öğrenciler 1250 TL'den yurt ve yemek parasını çıkarttıkları zaman ellerinde bir şey kalmadığını hatta borçlu çıktıklarını belirtiyor. Yol parasına bile yetmeyen kredi nedeniyle öğrenciler için gezmek ve sosyalleşmek ise imkansız. Birçok öğrenci hayatına devam edebilmek için çalışmak zorunda kalıyor.

AÇ ZAMANLARIM OLDU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan Fatma, okuluna devam edebilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Fatma, "Benim ailem hayvancılıkla geçimini sağlayan bireyler. Ben KYK bursu alıyorum. Aldığım parayla hem yurt hem de kendi ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyorum. Ailemden destek almıyorum. Çoğu zaman param olmadığı için yemek yemediğim, aç kaldığım zamanlar oldu. Toplu taşıma yerine çoğu yere yürüyerek gidiyorum. Aldığım burs bana yetmiyor. Geçimimi sağlamak için kafe gibi yerlerde çalışmak zorunda kalıyorum. İşten eve yorgun gelip, ders çalışıyorum” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyan Hüseyin Emre ise "850 TL burs alırken yapılacak zam için gün sayıyordum. Ancak sadece 400 lira zam ile 1250 TL oldu. Zammın üzerinden 9 ay geçti ve 1250 TL burs faturalar haricinde hiçbir şeye yetmiyor. Öğrenciler temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Bu nedenle sosyalleşme ya da kültürel aktivitelerde bulunmak olanaksız" diye konuştu.

570 TL’Sİ YURDA GİDİYOR

Yine İstanbul’da okuyan Fatma da "Ben de çalışmak zorunda kalıyorum. KYK bursuna kalsam 1250 TL'nin 570 TL'si her ay direkt yurt ücretine gidiyor. Bir de bu zamlardan dolayı her dönem başı bizden depozito farklı alıyorlar. Yurt ücretini çıkardığın zaman öğrenciye bursundan hiçbir şey kalmıyor. 800 lira sosyalleşmek bir kenara kişisel ihtiyaçlara bile yetmiyor. Ben ve benim çevremde çalışmayan hiçbir öğrenci yok. Ancak bu şekilde barınma, beslenme, giyinme gibi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAHVE BİLE İÇEMİYORUM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde okuyan Evren ise, "Ben engelli bir öğrenci olarak KYK yurdunda engelli odası olmadığı için mecburen aparta taşındım. Aldığım bursun neredeyse tamamı yemek ve faturaya gidiyor. Kendimi geliştireceğim aktiviteler bir yana arkadaşlarımla oturup bir kahve bile içemiyorum" dedi. Cerrahpaşa’da okuyan Ceyda da "Bu parayla ulaşımı mı ödeyelim, yemek mi yiyelim yoksa hayatımızın en güzel yıllarında etkinliklere mi katılalım?" diye sordu.

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YURT ÜCRETLERİ ÖNDEN İSTENDİ

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu’nundan yapılan açıklamaya göre 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2 Ekim’de yüz yüze başlayacağı duyuruldu. Eylül ayında başlanacak dönemin 2 Ekim’e ertelenmesi sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtları Eylül ayının yurt ücretlerini öğrencilerden talep etti. Öğrencilerin her yıl depozito farkı alan yurtlar bu yıl da kalmadıkları ayın ücretini ödemek zorunda bırakıldı. Ücretler Eylül ayının 15’ine kadar ödenmezse yurt kayıtları silinecek.