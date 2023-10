Bin öğrencinin 900’ü ‘hayalet’

Açık liseye geçiş şartlarını daraltılmasının ardından bazı özel okullarda ‘hayalet sınıflar’ kuruldu. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Basın Sekreteri Erkurt, “1000 öğrenci kayıtlı bir okulda 100 öğrenci var” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), açık liseye geçiş şartlarını daraltmasının ardından tam zamanlı kurslarla üniversite sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için bazı özel okullar ‘hayalet sınıf’lar kurdu. Öğrencilerin devam zorunluluğunun dikkate alınmadığı bu özel okullarda yüksek ücretlerin istendiği de iddia edildi. BirGün’ün edindiği bilgilere göre İstanbul’da ‘hayalet sınıf’ kuran özel okulların arttığı ve bir okula kayıtlı öğrenci sayısının 1000 olduğu ancak 100 öğrencinin eğitim aldığı öne sürüldü. İstanbul’daki bir başka okulda ise müfettiş denetimi nedeniyle ‘hayalet öğrenciler’in sınıflara çağrıldığı ortaya çıktı.

‘OKULA GELİN KAYNAŞIN’

İddiaya göre İstanbul’da söz konusu özel okullardan birine MEB’in başlattığı inceleme nedeniyle müfettiş geldi. Okul yönetiminin ise ‘hayalet öğrenci’leri okula çağırarak tek bir sınıfta topladığı öğrenildi. Dersliğe giren müfettişin yoklama alırken öğrenci listesinde olmayan bir öğrencinin adını söylediği ve öğrencilerin “O bugün gelmedi” dediği aktarıldı. Söz konusu okul yönetiminin müfettiş denetimlerinin artırılması ihtimaline karşı öğrencilerden, hafta boyunca okula gelmelerini ve kaynaşmalarını istediği ortaya çıktı.

RİSK GÖZE ALINIYOR

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Basın Sekreteri Umut Erkurt, bazı özel okullarda velilerden belli bir ücret alınarak öğrencinin dershaneye gitmesinin sağlandığını ve okulda kaydı varmış gibi gösterildiğini belirtti. Erkurt, “Aldığımız bilgiye göre İstanbul’da bir okulda 1000 kayıtlı öğrenci olmasına rağmen 100 öğrenci var. İstanbul’da özellikle bu okulların arttığını da öğrendik” dedi. Aldıkları bilgilere göre bazı illerde talebin velilerden geldiğini, öğrencilerin sınavlara girmesini ancak devamsızlığın gözetilmemesini talep ettiklerini aktardı. Erkurt, “Uşak’ta ise 1 okul ‘Riski var yaparım ama kayıt ücretimiz neyse onu alırım’ demiş. Bazı öğrencilerin bu durumda sınava dahi gelmediğini biliyoruz. Öğrenci sınava gelse de kötü not alsa bile öğretmenlerden yüksek not verilmesi istenip karşı çıkılınca idareciler e-Okul’a girerek geçer not veriyor” ifadelerini kullandı. Erkurt, yaşanan bu durum ile öğrenciler arasında eşitsizliğin doğduğuna dikkat çekti.

Açık liseye geçişin MEB tarafından zorlaştırılması üzerine hayalet sınıfların arttığını söyleyen Erkurt, “Açık liseye geçişin zorlaştırılması atılması gereken bir adımdı ancak geç kalındı. Fakat öğrencinin neden bu sistemden kaçmak istediğini şapkayı önlerine koyarak tartışmaları gerekiyor. Bütün eğitim sistemini sınava dayalı bir hale getiriyorsunuz ve öğrenci bütün çıkış noktasını özel sektörde ya da evinde çalışarak arıyor” diye konuştu.

Bakanlık, ‘hayalet sınıflar’ kuran özel okullara inceleme başlatmıştı. MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı harekete geçirilerek denetim kararı alınmıştı. Denetimlerdeki tespitler doğrultusunda gerekli yasal işlemler uygulanacağı belirtilmişti.