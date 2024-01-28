Bin yıllık mezarlık bulundu

Haber Merkezi

Boyunlarında halkalar ve ayaklarında kovalarla gömülmüş iskeletlerin bulunduğu bin yıllık bir mezarlık ortaya çıkarıldı. Ukrayna’nın Kiev kenti yakınlarında keşfedilen ve bir pagan toplu mezarı olduğu düşünülen mezarda kemiklerin yanı sıra baltalar, kılıçlar, mızraklar, mücevherler ve tavuk kemikleri de bulundu.

Yeni araştırmaya göre arkeologlar ayrıca taş bir sunağın yanı sıra bilezikler, boncuklar ve yumurta kabuğu gibi adak yiyeceklerin kalıntılarını da buldu. Bir fotoğrafta, bir kadın iskeletinin boynunda ve bileklerinde halkalar olduğu görülüyor. Araştırmacılar, bunun cinsiyeti ayırt etmek için kullanılmış olabileceğini söyledi. Independent Türkçe’nin haberine göre Mezarlığın kullanıldığı dönemde Ukrayna’da halk Hıristiyanlığa geçiyordu. Buna 987 civarında pagan köklerini geride bırakıp vaftiz olan I. Vladimir de dahildi.