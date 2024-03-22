Binali Yıldırım’dan seçim mesajı: Üçlü olsun, güçlü olsun

İzmir’de AKP’li aday için oy isteyen Binali Yıldırım, seçmenlere, “Bornova'da Cevdet Çayır, İzmir Büyükşehir'de Hamza Dağ, Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun, güçlü olsun. Seçim ofisimiz hayırlı uğurlu olsun, güzel hizmetleri yapmaya vesile olsun” diye seslendi.

Eski başbakan Binali Yıldırım, daha önce aday olup kaybettiği İzmir’in Bornova ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı

SEÇİM MESAJI

AKP Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır'a destek isteyen Yıldırım, değişimin Bornova'dan başlatılacağını öne sürerek şunları söyledi: "Cevdet Çayır 40 yıllık, yarım asırlık Bornovalı. Girmediği sokak yok, dokunmadığı hemşerisi yok. Esnafıyla, insanıyla bir numara. Tam da Bornova'ya göre. Artık İzmir'de bu yerel hizmet nasipsizliğine bir son vermenin zamanı geldi. Buna hazır mısınız Bornovalılar? O zaman değişimi Bornova'dan başlatacağız, büyükşehire taşıyacağız. Büyükşehirde de yine sizin evladınız, davanızın başından beri içinde olan kardeşiniz Hamza Dağ var. Genç, çalışkan, dinamik arkadaşımız. Demek ki Bornova'da Cevdet Çayır, İzmir Büyükşehir'de Hamza Dağ, Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun, güçlü olsun. Seçim ofisimiz hayırlı uğurlu olsun, güzel hizmetleri yapmaya vesile olsun."

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak girdiklerini kaydeden Yıldırım, İzmir seçimlerini kaybetmesine de değindi: "Benim zamanım gibi değil. Ben tek başıma girmiştim. Adaylarımız yalnız değil. AK Parti ve MHP ortak adayı yani Cumhur İttifakı adayı olarak sahadalar. İnşallah bu sinerjiyle, güç birliğiyle artık Bornova'da bir şeylerin değişeceğini, bunun ayak seslerini duyuyorum" diye konuştu.