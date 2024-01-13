Bingöl’de 112 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yapığı ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

Güncel 13.01.2024 13:27 Giriş: 13.01.2024 13:27

Güncelleme: 13.01.2024 13:31 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan Erzurum, Ardahan, Düzce, Bartın ve 4 diğer kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Düzce, Bartın, Erzurum ve Ardahan'da 306 köy yolu ulaşıma kapandı 4 ilde 1277 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor