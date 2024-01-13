Bingöl’de 112 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
Bingöl'de etkili olan kar yapığı ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: DHA
Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan Erzurum, Ardahan, Düzce, Bartın ve 4 diğer kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
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