Binlerce şirket kepenk indirdi

Ekonomi Servisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında toplam 13 bin 792 şirket kapandı. Birliğin ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,7 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 80,4 artış kaydetti. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 0,2 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,7 düşüş görülürken, kooperatif sayısında yüzde 5,6 yükseliş kayıtlara geçti.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,1'i İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara ve yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Yılın 8 ayında 85 bin 570 şirket ve kooperatif kuruldu. Geçen ay kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 498'i inşaat, 407'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 129'u imalat sektöründe faaliyet gösteriyor. Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 569'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 227'sinin inşaat, 222'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.