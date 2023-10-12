Bir ayda 299 çağrı

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun ‘Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’ raporu verilerine göre, eylül ayı içerisinde toplam 299 çağrı geldi. Evli olduğu erkekler, yüzde 49.2 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturdu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu eylül ayı Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı verilerini yayımladı. Raporda, acil yardım hattına 1-30 Eylül tarihleri arasında toplam 299 çağrı geldiği belirtildi. 15 Ekim 2007’den bu yana ev içi şiddet hattına gelen toplam çağrının 91 bin 209 olduğu da açıklandı. Raporda gelen çağrılarla ilgili şu bilgiler verildi: “Eylül ayı içerisinde Ev içi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 89 şiddet vakasının 56’sı ev içi şiddet ihbarıdır. Bu şiddet ihbarlarının 33’ü eş şiddeti ihbarlarıdır. 20 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 3 vaka ihbarı olmuştur. 59 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 34 çağrı karakola, 21 çağrı ise barolara yönlendirilmiştir. Acil yardım hattına gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır. Evli olduğu erkekler yüzde 49,2 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmakta onları, yüzde 6,6 ile erkek partnerler takip etmektedir.”

EN FAZLA PSİKOLOJİK ŞİDDET

TKDF’nin verilerine göre kadınların en fazla psikolojik şiddete maruz bırakıldığı görüldü.