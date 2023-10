İstismarcı davayı oyalıyor

H.K.G.'yi 6 yaşında evlendiren babası Yusuf Ziya Gümüşel ve istismarcı Kadir İstekli'nin yargılandığı dava dün devam etti. Sanık tarafı avukat yoluyla mahkemeyi oyalamaya devam etti, dava 23 Ekim'e ertelendi.

İlayda KAYA

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına yönelik davanın beşinci duruşması Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir önceki celsede sanık Kadir İstekli’nin avukatı davadan azlini istemişti. 6. Celsede sanık avukatı yeni atandığı için süre istedi, dava avukatın süre istemesi nedeniyle 23 Ekim 2023’e saat 10.00’a ertelendi.

Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen ve karar çıkması beklenen duruşma öncesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, SOL Feminist Hareket ve bazı kadın örgütleri bir araya gelerek adliye önünde eylem yaptı.

SOL Feminist Hareket üyeleri de “Yaşamlarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız” yazılı pankart açtı. Üyeler adına konuşan Sol Feminist Hareket’ten Esen Karaküçük yetkilileri göreve çağırarak “H.K.G. çocukluğu boyunca istismara maruz bırakıldı, çevresi de yalanlarla çevrildi. Ama H.K.G. direndi ve hala mücadelesine devam ediyor. Sakız gibi uzayan bu dava sadece H.K.G.’nin davası değildir. Binlerce işkenceye uğramış çocuğun davasıdır. Tüm çocukların gelecekleri için umut olacak bir davadır” dedi.

SOL Feminist Hareket’ten Sarya Toprak ise özetle şu ifadeleri kullandı: "Basına yansıyan H.Ş. ve D.Ş’nin yaşadığı istismar haberi 4 yaşındaki çocukların yaşamlarına kadar uzanan bu cemaat düzeninin geldiği boyutu tüm gerçekliğiyle haykırıyor. Ensar’da, Aladağ’da, Kulp’ta,Taşkent’te, Hiranur Vakfı’nda ve şimdi de Kuran'a Hizmet Vakfı’nda… Çocukların, kadınların yaşamlarını karartan bu tarikat düzeni her yerde. Anayasa, aile tartışmaları ile Adalet Bakanı’nın ‘Medeni Kanunu sil baştan ele alacağız’, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın ‘Süresiz nafaka kabul edilebilir değil’ açıklamalarına, kadınların katılmadığı, öznesi olmadığı, kadın örgütlerinin yok sayıldığı 81 ilde örgütlenen aile çalıştaylarına yıllardır mücadele ederek kazandığımız haklarımız, yaşamlarımız hedefte. Seçimin hemen sonrasında ÇEDES protokolünden, kadına, kız çocuklarına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve istismar vakalarına, manevi danışmanlığın eğitimden, sağlığa, sosyal hizmet kurumlarında, sığınaklarda yaşamın her alanında yaygınlaştırılmasına, nafaka hakkının, 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un hedef gösterilmesine, LGBTİQ+ haklarına, eylem ve etkinliklerine yönelik saldırılara, yasakların artışına, Anayasa tartışmalarına, Türkiye tarihinin en gerici ittifakının laikliğin son kırıntılarını da yok etmeyi amaçladığı siyasal İslam rejimi inşasının kadınları hedefe alarak hızlandırılacağı çok açık.

TARİKAT DÜZENİNE KARŞI BURADAYIZ

Tarikat düzenini yıllardır ‘münferit’ diyerek aklayanlara karşı ‘Laikliğin ülkesini kuracağız’ kararlılığıyla buradayız. Erkek adalet değil gerçek adalet için bu mücadelenin takipçisi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz demek için buradayız.

H.K.G.’nin, D.Ş.’nin, H.Ş.’nin yaşadığı karanlığı bir çocuk, bir kadın daha yaşamayacak diye haykırmak için buradayız. Anayasa, aile tartışmaları ile her gün, her an kadınların, kız çocuklarının haklarını, yaşamlarını hedef göstermeye devam ediyorlar. Yoksul halkın inancını sömürerek büyüttükleri bu saltanatın, şirketleşmiş tarikatların bekası için çırpınıyorlar. Bu tarikat düzenini kuranları da, laiklik demekten imtina edenleri de tarih yazacak. 21 yılın her gününde bu suça ortak olmayan, mücadele edenleri de tarih yazacak. SOL Feminist Hareket olarak H.K.G'nin, H.Ş’nin, D.Ş.’nin davalarının, ortak yaşam mücadelemizin peşini asla bırakmayacağız."

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim şu ifadeleri kullandı: “HKG kardeşimizin yaşadıkları sadece HKG'nin yaşadıkları değildi. Bu sefer başka bir vakıfta Kuran'a hizmet sorumlularından Ayhan Şengüler'le ilgili bir istismar başvurusuyla ilgili açılmış olan soruşturmanın apar topar kapatıldığını öğrendik. Hem çocuğuna yönelik hem birlikte olduğum kadına yönelik aslında bir istismar sonrasında zorla evlendirme olduğu meselesini açığa çıktığını öğrendik.”

İSTİSMARI SAVUNDULAR

Duruşmanın ardından açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de duruşmanın bir kez daha ertelenmesine tepki gösterdi. UCİM'in Başkanı Saadet Özkan’ın duruşmaya ilişkin açıklama yaptığı sırada bir erkek açıklamayı keserek istismarı savundu. İstismarı destekleyen erkek, "Bu çocuk istismarı davası değildir. Bu bir öğretmenine aşık olup, öğretmeniyle evlenen çocuğun davasıdır. Bunu böyle bilin. Ben Bayburtluyum, benim çocuğumu 6 yaşındayken Kuran kursuna verdik, Kuran'ı geçtiği için gelinlik giydirdik. Bu bilinen ve yapılan bir şeydir" dedi.