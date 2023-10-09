Skandal sözlerle istismarı savundu: "Bu bir öğretmenine aşık çocuğun evlenmesi davasıdır"

H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinsel istismara maruz bırakıldığı utanç davasının ertelenmesine ilişkin yapılan açıklamayı kesen bir erkek istismarı savundu: "Bu bir çocuk istismarı davası değildir. Bu bir öğretmenine aşık olup, öğretmeniyle evlenen çocuğun davasıdır. Bunu böyle bilin."

Video: BirGün | Buse İlkin Yerli

İlayda KAYA

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın 6'ncı duruşmasında da karar çıkmadı. Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 23 Ekim saat 10.00'a ertelendi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de duruşmanın bir kez daha ertelenmesine tepki gösterdi. UCİM'in Başkanı Saadet Özkan’ın duruşmaya ilişkin açıklama yaptığı sırada bir erkek açıklamayı keserek istismarı savundu.

İstismarı destekleyen erkek, "Bu çocuk istismarı davası değildir. Bu bir öğretmenine aşık olup, öğretmeniyle evlenen çocuğun davasıdır. Bunu böyle bilin. Ben Bayburtluyum, benim çocuğumu 6 yaşındayken Kuran kursuna verdik, Kuran'ı geçtiği için gelinlik giydirdik. Bu bilinen ve yapılan bir şeydir" dedi.

Erkeğin istismarı destekleyen açıklamasına polisin müdahale etmemesi dikkat çekti. Kadınların tepkisi üzerine erkek alandan uzaklaştırıldı.