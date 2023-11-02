Bir cephe daha

İsrail ordusu bomba yağdırdığı Gazze’de ilerleyişini sürdürürken Yemen’deki Husi yönetimi İsrail’e saldırı düzenledi. Husilerin sözcüsü Seri “Gazze’ye yönelik saldırılar sürdükçe vurmaya devam edeceğiz” dedi.

Umut Can FIRTINA

Çatışmaların şiddetlendiği Gazze Şeridi’nde İsrail ordusu ilerleyişini sürdürürken, Yemen'deki İran destekli Husiler, İHA’lar ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, bunun İsrail’e yönelik Filistin’e destek amacıyla üçüncü operasyonları olduğunu kaydederek “İsrail'in saldırıları duruncaya kadar saldırılarını sürdüreceklerini” ifade etti. Husilerin saldırılarının ardından İsrail ordusu, Kızıldeniz’e savaş gemilerini konuşlandıracağını açıkladı.

KAMPA İKİNCİ SALDIRI

İsrail ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü Gazze’de ise bombardıman sürerken çatışmalar, bölgenin kuzeyi ve doğusunda yoğunlaşmış durumda. İsrail saldırılarında 3 bin 648’i çocuk en az 8 bin 796 kişinin yaşamını yitirdi, 21 bin 543’ten fazla kişi de yaralandı.

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, 24 saat içinde ikinci kez İsrail uçaklarının hedefi oldu. İkinci saldırı sonucu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı. Önceki gün gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişinin öldüğü, 150’den fazlasının da yaralandığı açıklanmıştı. Hamas saldırıda 3’ü yabancı pasaportlu 7 sivil esirin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Cibaliye saldırısının ardından Latin Amerika ülkelerinden Bolivya, İsrail ile ilişkilerini kestiğini açıklarken Şili ve Kolombiya da büyükelçilerini geri çağırdı.

REFAH İLK KEZ AÇILDI

Gazze’nin Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların Mısır'a geçişi ve yabancı pasaport sahiplerinin tahliyesi için 7 Ekim’den bu yana ilk kez geçici olarak açıldı. Yaklaşık yaralı ambulanslarla Mısır’ın sınır yakınlarında kurduğu Sahra hastanelerine taşınırken, 500 yabancı pasaport sahibinden ilk grubun Mısır’a geçiş yaptığı aktarıldı.

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TAHRAN BÖLGEDE BASKISINI ARTIRIYOR

Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri İran destekli Husiler kontrol ediyor. Husiler ilk kez İsrail’e yönelik bir saldırıyı üstlenirken, bu durum “savaş ilanı” olarak da yorumlandı. Gelişmeleri BirGün’e değerlendiren İran Uzmanı Arif Keskin, Yemen’deki Husi yönetiminin savaş ilan etmesinin, İran’ın kurgusunun bir parçası olduğuna dikkat çekti. Söz konusu stratejinin öncelikli hedefinin İsrail ve ABD’ye baskı yaparak Gazze üzerindeki mevcut operasyonun durdurulması olduğunu belirten Keskin, “Onların da niyetleri şimdilik topyekun bir çatışmaya girmek değil” dedi.

Arif Keskin

İran Uzmanı

Bu çerçevede Yemen daha kritik öneme sahip olduğuna değinen Keskin, “Yemen Aden Körfezi ve Kızıldeniz kavşağında bulunuyor. İsrail Hizbullah’ın aksine Husilerin olduğu Yemen’e bir kara operasyonu yapamaz, sadece havadan vurabilir. Yemen’in İsrail’e yönelik belli bir mesafesi var ama İsrail’i vurabilir. Yemen bir taraftan Umman’la, diğer taraftan Suudi Arabistan’la komşu. Burada yaşanacak bir çatışma bu ülkelerin, bölgenin istikrarını olumsuz etkileyebilir. Yani bu devletleri İsrail ve ABD’ye baskı yapmaya zorluyor” dedi.

“Yemen’den Irak’a kadar İran destekli direniş hareketleri devreye girecek” diyen Keskin şöyle devam etti: “Bunlar olduktan sonra Hizbullah’ın devreye girmesi gündeme gelebilir. Bunu İran merkezli direniş ekseninin stratejisi çerçevesinde okumalıyız. Hamas çatışma içerisindeyken Lübnan’daki Hizbullah savaşa girerse oklar İran üzerine yönelir. O yüzden Hizbullah girmeden önce onun dışındaki direniş örgütlerinin harekete geçirilmesi gerek” ifadelerini kullandı.