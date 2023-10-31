İran destekli Husiler'den İsrail'e saldırı

Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husiler, İsrail'e, çok sayıda balistik füze ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'deki kara harekatını genişleten İsrail'de saldırı düzenledi.

Reuters, grubun askerî sözcüsü Yahya Saree'nin yaptığı açıklamada, bu saldırının İsrail'i hedef alan üçüncü operasyon olduğunu ve devamının geleceğini söylediğini aktardı.

İRAN, SALDIRILARIN DOĞAL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

AFP'nin haberine göre ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar'da bulunduğu sırada Tahran destekli grupların İsrail'e saldırmasının 'doğal' olduğunu söylemiş ve ateşkes sağlanamazsa bunun daha geniş bir alana yayılabileceğini ifade etmişti.

Abdullahiyan, "Direniş gruplarının ve hareketlerinin tüm bu suçlara karşı sessiz kalmaması doğaldır. Kimsenin tavsiyesini beklemeyeceklerdir, bu nedenle savaşı durdurmak için son siyasi fırsatları kullanmamız gerekiyor" demişti.