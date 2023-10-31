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İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın (1 Kasım) Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacak.

Dünya
  • 31.10.2023 16:23
  • Giriş: 31.10.2023 16:23
  • Güncelleme: 31.10.2023 16:29
Kaynak: Haber Merkezi
İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Abdullahiyan ile mevkidaşı Hakan Fidan'ın başta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar olmak üzere bölgesel konuları ele alacakları aktarıldı.

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