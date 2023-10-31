İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın (1 Kasım) Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Abdullahiyan ile mevkidaşı Hakan Fidan'ın başta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar olmak üzere bölgesel konuları ele alacakları aktarıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/RIPXzKV7Lj pic.twitter.com/PshbljsTVH— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 31, 2023
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