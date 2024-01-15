Bir erkek, kendisinden ayrılmak isteyen kadının babasını öldürdü

Konya'da bir erkek, dini nikahla yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen kadının babasını öldürdü. Olayla ilgili fail erkek ve başka bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya'da bir erkek, dini nikahla yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen kadının babasını öldürdü. Olayla ilgili fail erkek ve başka bir şüpheli daha gözaltına alındı.



Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak'taki bir evde meydana geldi. Olayda kadının babası Rıza Renkliışık ve fail erkek Gürkan G.'nin akrabası İbrahim G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İbrahim G. yakınları tarafından hastaneye götürülürken, Rıza Renkliışık olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Renkliışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel hastaneye kaldırılan İbrahim G. ise, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İbrahim G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Gürkan G. ile Sadık A.'nın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan fail erkek Gürkan G.'nin ilk ifadesinde, kendisinden ayrılan kadınla konuşmak için kadının ailesinin evine gittiğini, burada görüşme sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.