Bir evin içerisinde 119 seçmen iddiası

Haber Merkezi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yaklaşılırken, "taşıma seçmen" iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor. Bu hafta Kars ve Diyarbakır’ın ardından Mersin’de de taşıma seçmen yapıldığı iddia edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, AKP’nin farklı kentlerden Mersin’in Akdeniz ilçesine seçmen kaydırdığını ve 55 hanede bin 616 seçmen tespit ettiklerini aktardı. 2023 yılında yapılan genel seçimler sonrası Akdeniz'de yoğun bir seçmen hareketliliğinin olduğunu belirten Bozan, iktidarın zayıf olduğu Toros, Mezitli ve Yenişehir gibi ilçelerden Akdeniz ilçesine seçmen taşıdığını kaydetti.

Bozan, Akdeniz’in 176 bin 855 olan seçmen sayısının son 4 ay içerisinde yaklaşık 3 bin 200 arttığını belirtti. Bozan, "Yaptığımız araştırmalar sonucu belirlediğimiz kimi adreslerde 30 ila 40 seçmen tespit ettik. Arkadaşlarımız bu şüpheli yerlerde kapı kapı geziyor. Örneğin Üç Ocak Mahallesi’nde bir dairede 47, Çilek Mahallesi’nde bir apartmanın sadece bir dairesinde 119 seçmen bulunuyor. Yine merkez Hamidiye Mahallesi’nde 72 yaşında bir annenin bulunduğu daireye 39 yeni seçmen taşındığı gördük. Tabi bu çalışmaları yaparken dairede yaşayanların bu seçmen kaydından haberdar olmadığını da gördük." dedi. Önceki gün MA’da yer alan habere göre Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde 14 Mayıs 2023’te yapılan seçimlerinde 878 olan seçmen sayısı 8 ayda 1214 artarak 2 bin 88’e çıktı. DEM Parti tamamı Eğil İlçe Jandarma Komutanlığına kayıtlı olan "seçmenlere" karşı İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. DEM Parti İlçe Eşbaşkanı Ömer Gündüz'ün yaptığı itirazda, söz konusu kişilerin kayıtlarının silinmesi istendi.

Başvuru dilekçesinde, kayyum tarafından kayıtların yapıldığına işaret edilerek, "40 daireye hayali olarak yaklaşık 800 seçmen kaydedilmiştir. 25/f olarak dış kapı numarası verilen binaya 22 tane bağımsız kapı numarası verilmiş ve bu 22 daireye yaklaşık 400 seçmen hayali olarak taşınmıştır. Toplamda 1214 seçmen bu şekilde taşınmıştır” bilgileri paylaşıldı.

Kars'ta da Cumhur İttifakı adına seçime giren MHP, HDP'ye karşı 1238 oyla seçimi kaybetmişti. Adres kayıt sisteminde "orduevi" olarak görünen Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste, 2023'ün Mayıs ayında yapılan seçimler kayıtlı seçmen sayısı 13'ten 3 bin 5 kişiye çıktığı belirtildi.