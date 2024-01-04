Bir garip aile danışma merkezi

Gebze Belediyesi’ne bağlı Aile Danışmanlık Merkezi’nin “herkese hizmet verdiği” ifade edilse de gerçek farklı. Merkezin yalnızca kadınlara danışmanlık verdiği öğrenildi. Hatta erkek çocuklar bile merkeze kabul edilmiyor.

Deniz GÜNGÖR

İstanbul Gebze Belediyesi’ne bağlı olan ve yurttaşlara ücretsiz destek veren Aile Danışmanlık Merkezi’nin erkek danışanları merkeze kabul etmediği öğrenildi. Her ne kadar Gebze Belediyesi’nin internet sitesinde “2016 Aralık ayından itibaren tüm Gebze halkına ücretsiz hizmet vermektedir” denilse de gerçek daha farklı. Merkezden danışmanlık almak için başvuran erkek danışanların ve erkek çocuklarının merkezin faaliyetlerden yararlanmasına izin verilmiyor.

HİZMET HERKESE DEĞİLMİŞ

BirGün’ün ulaştığı Aile Danışmanlık Merkezi’nin bir çalışanı, söz konusu iddiaları kabul etti. Çalışan. erkek çocuklarının kuruma kabul edilmediğine yönelik iddialara dair “Çocuklara kurumda pedagog bulunmadığı için hizmet verilmiyor” yanıtını verdi.

Gebze Belediyesi’nin söz konusu kuruma ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sitesinde ise “Aile Danışmanlık Merkezi’ne kimler başvurulabilir” sorusuna “Gebze’de ikamet eden herkes merkeze ücretsiz başvurabilir” cevabı verildiği görülüyor. Buna göre, merkezin kadın-erkek fark etmeksizin danışmanlık hizmeti vermesi gerekiyor.

Merkeze her ne kadar erkek danışanlar kabul edilemese de danışmanlık hizmetleri arasında evlilik öncesi, evlilikte yaşanan ilişki sorunlarının yanı sıra boşanma dönemi ve sonrası süreçlerde çiftlere destek hizmetleri yer alıyor.

Öte yandan merkezin “Mutlu Aile Güzel Gelecek” projesi kapsamında ise ücretsiz verilen seminerler şu şekilde sıralanıyor:

• Evlilikte Saygı ve Sevgi

• Anne-Baba Olmak

• Aile Eşit Değildir Şiddet ve Bağımlılığa

• Boşanma Ve Çocuk

• Evliliğin İlk Yılları

• Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçerim

• Hısım, Akraba ve Evliliğimiz

• Sosyal Medya ve Aile

• Bağımlılık

• Kadın ve Erkek

• Spor Psikolojisi