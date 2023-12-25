Bir haftada 5,6 milyar borç

Ekonomi Servisi

Hayat pahalılığı, artan enflasyon ve zam yağmurunun, yurttaşı kredi ve kredi kartlarına yönlendiriyor. Yurttaşların 1 hafta içerisinde bankalara 5,6 milyar lira daha borçlandığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aynı hafta içinde tahsil edilemediği için icar takibi başlatılan borç miktarının ise 1 milyar liraya yakın olduğunu aktardı. 8-15 Aralık haftasına ait ekonomik veriler üzerinden değerlendirme yapan Gürer, ekonomik kriz, artık vatandaşın iliklerine kadar işlediğini belirtti. Halkın bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin, kredi faizlerindeki rekor yükselişe rağmen büyümesini sürdürdüğüne işaret eden Gürer, “Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 8 - 15 Aralık haftasında 5,6 milyar lira daha artarak 2 trilyon 619 milyar lira oldu” dedi. Yılbaşından bu yana tüketici kredilerinin yüzde 36,1 oranında artarak 1 trilyon 525 milyar liraya yükseldiğini aktaran Gürer, “Kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 141,2 oranında artarak 1 trilyon 94 milyar liraya yükseldi” değerlendirmesinde bulundu.

BORÇ MİKTARI 1 MİLYAR LİRA DAHA ARTI

Gürer, bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacaklarının 8-15 Aralık haftasında 1 milyar liraya yakın artarak 45,4 milyar liraya yükseldiğini, yılbaşından bu yana ise 15,1 milyar liralık artış yaşandığını ifade etti.

“Mutfakta yangın var” diyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin yıllık enflasyon oranında Venezuela, Lübnan, Arjantin ve Sudan’dan sonra yüksek enflasyona sahip beşinci ülke olduğuna da dikkat çeken Gürer, yüzde 42,5 faiz oranıyla Zimbabve, Arjantin ve Venezuela’dan sonra dünyada yüksek faiz uygulayan dördüncü ülke konumunda olduğunu da sözlerine ekledi.