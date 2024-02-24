Bir havayolu şirketi daha iflas etti

Kanada merkezli Lynx Air, tüm uçuşlarını durdurma kararı alarak operasyonlarını sonlandırdı. Şirket CEO'su Jim Sullivan, ekonomik zorluklar nedeniyle bu kararı aldıklarını çalışanlara gönderdiği mektupla duyurdu.

Kanada merkezli Lynx Air havayolu şirketi, uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Lynx Air CEO'su Jim Sullivan, şirket personeline gönderdiği mektupta, yüksek enflasyon ve yakıt giderlerinin etkisiyle artık dayanamadıklarını belirtti.

Sullivan, personel için gönderdiği mektupta, "Bu kararın sizin için sürpriz olduğunu tahmin ediyorum. Ancak yüksek enflasyon, yakıt ve operasyonel giderlerin etkisiyle artık dayanamıyoruz. 26 Şubat’tan itibaren operasyonlarımız duracak" ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketi, yolcu hakları mevzusunda ise gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Şirket, 26 Şubat itibariyle operasyonlarını durduracak.