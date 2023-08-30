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Bir hekim daha darbedildi

Güncel
  • 30.08.2023 06:00
  • Giriş: 30.08.2023 06:00
  • Güncelleme: 30.08.2023 06:28
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Bir hekim daha darbedildi
Fotoğraf: MA

HABER MERKEZİ

Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan bir doktor, hasta yakınları tarafından darbedildi.

Şiddet gören doktorun burnu kırıldı. Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada “Tabip odamız sürecin takipçisidir. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hekimlerin/sağlık emekçilerinin çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi, sağlıkta şiddete karşı etkili bir yasa çıkarılması ve toplumda şiddeti besleyen politikaların son bulması taleplerimizi yineliyoruz” dendi.

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