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Bir içki grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini duyurdu.

Ekonomi
  • 10.10.2023 08:26
  • Giriş: 10.10.2023 08:26
  • Güncelleme: 10.10.2023 08:30
Bir içki grubuna daha zam geldi
Fotoğraf: AA

Geçen hafta Mey Grubu ürünlerine gelen zammın ardından, bir içki grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, sosyal medya üzerinden Efe Alkollü İçecekler grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar zam haberini sosyal medya hesabından "Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

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