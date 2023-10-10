Bir içki grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini duyurdu.
Geçen hafta Mey Grubu ürünlerine gelen zammın ardından, bir içki grubuna daha zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, sosyal medya üzerinden Efe Alkollü İçecekler grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar zam haberini sosyal medya hesabından "Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek duyurdu.
Efe rakı gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun. pic.twitter.com/zgsQLxnIjL— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) October 9, 2023