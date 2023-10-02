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İçkiye yine zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna yüksek oranda zam geldiğini duyurdu.

Ekonomi
  • 02.10.2023 22:22
  • Giriş: 02.10.2023 22:22
  • Güncelleme: 02.10.2023 22:28
Kaynak: Haber Merkezi
İçkiye yine zam geldi
FOTOĞRAF: depophotos

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna yüksek oranda zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya yapılan zammın ardından içkiye de zam geldi.


Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi" ifadelerini kullandı.

Dündar zamlı listeyi de paylaştı.

Sigaraya zam: Alkol zammının da eli kulağında
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