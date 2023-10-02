İçkiye yine zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna yüksek oranda zam geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna yüksek oranda zam geldiğini duyurdu.
Sigaraya yapılan zammın ardından içkiye de zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi" ifadelerini kullandı.
Dündar zamlı listeyi de paylaştı.
Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi maliyet zamı pic.twitter.com/92c3xC9CLD— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) October 2, 2023