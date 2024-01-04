Bir içki grubuna daha zam geldi

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından içkiye de zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, haberi "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diyerek paylaştı.

Ekonomi 04.01.2024 00:39 Giriş: 04.01.2024 00:39

Güncelleme: 04.01.2024 00:43 Kaynak: Haber Merkezi

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Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından içkiye de zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, haberi "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diyerek paylaştı. TBYD Başkanı Erol Dündar, "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" dedi. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı. İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna pic.twitter.com/fVxCebEVOh — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 3, 2024 Akaryakıtta ÖTV zammı ne kadar olacak?