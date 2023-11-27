Bir ilk: 18 ülkeden ‘yapay zeka’ anlaşması

18 ülke, yapay zekanın kötüye kullanımının önüne geçilmesi için ilk kez uluslararası bir anlaşma üzerinde uzlaştı.

ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 18 ülke yapay zekanın kötüye kullanımının önüne geçilmesi için anlaşmaya vardı.

20 sayfalık anlaşmada 18 ülke, şirketlerin yapay zekayı müşterileri ve kamuoyunu istismar edecek şekilde geliştirmesini ve kullanmasını engellemeyi öngörüyor. 18 ülke arasında ABD ve Almanya'nın yanı sıra İngiltere, İtalya, Çekya, Estonya, Polonya, Avustralya, Şili, İsrail, Nijerya ve Singapur da bulunuyor. Türkiye anlaşmaya dahil olan ülkeler arasında değil.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Jen Easterly, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "İlk kez sadece havalı özellikler ve bunları ne kadar hızlı biçimde pazara sunabileceğimizin önemli olmadığının kabul edildiğini görüyoruz" dedi.

Uzlaşmaya göre tasarım aşamasında en önemli nokta güvenliğin göz önünde bulundurulması olacak. Ancak bağlayıcılığı bulunmayan anlaşma daha çok yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanımının izlenmesi, verilerin manipülasyondan korunması ve yazılım sağlayacılarının incelenmesi gibi genel tavsiyeleri içeriyor. ABD'li yetkili Easterly'nin verdiği bilgiye göre buna rağmen bu kadar çok ülkenin yapay zeka sistemlerinde güvenliğin en önemli konu olduğunu desteklemesi önemli.

Söz konusu anlaşma dünya genelinde yapay zekanın gelişimi konusunda birçok ülke hükümetinin geliştirdiği inisiyatifin en sonuncusu olma özelliğini taşıyor. Yapay zeka düzenlemelerinde Avrupa ülkeleri ABD'ye nazaran biraz daha önde. Fransa, Almanya ve İtalya kısa süre önce yapay zekaya dair düzenlemeler konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.