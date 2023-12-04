Bir kadını öldürüp 112'yi arayarak "intihar etti" diyen erkek tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sibel Kayman'ı tabancayla öldüren, ardından 112'yi arayıp "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulunan erkek tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sibel Kayman'ı tabancayla öldüren, ardından 112'yi arayıp "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulunan erkek tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Kayman (25) ile evine gelen M.K. yanındaki tabancayla Sibel Kayman'a bir el ateş etti. Kurşun göğsüne isabet eden genç kadın yere yığıldı.

Olayın ardından M.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. ise gözaltına alındı. M.K.,Sibel Kayman'ın intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı. Olaya ilişkin yapılan geniş çaplı incelemede genç kadının cinayete kurban gittiği tespit edildi. Zanlı M.K. da sorgusunda tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.K., cezaevine gönderildi.