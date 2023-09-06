Bir kuşak eğitime çok "uzak" kaldı

Salgın döneminde uzaktan eğitimle liseyi bitiren gençler üniversitede de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Deprem bölgesinde bazı üniversitelerde uzaktan eğitim kararı öğrencileri üzdü: Yüz yüze eğitim görmek istiyoruz.

Berkay SAĞOL

Salgın nedeniyle 2.5 yıla yakın süre üniversitelerde eğitim uzaktan verildi. Öğrenciler çok az yüz yüze eğitim görerek mezun oldu. Ardından 11 kenti vuran deprem nedeniyle eğitim verilemedi. Her şeyin normalleşmesi gerektiği savunulurken deprem bölgesindeki 5 kentte yeni akademik yılda da hibrit eğitim modeli uygulanacağı açıklandı. Bazı programlarda ise sadece uzaktan eğitim verilecek. Türkiye genelinde ise tüm üniversitelerin açılışı 2 Ekim’de gerçekleşecek. Gerekçe, depremzedelerin kaldığı yurtlara ilişkin hazırlıklar.

Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi’nde ise tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, mühendislik programları ile Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Erzin Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu’nun tüm programlarının yüz yüze eğitim göreceği belirtildi. Üniversiteye bağlı Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve İskenderun Meslek Yüksekokulu’nun programlarında çevrimiçi eğitim gerçekleşecek.

UZAKTAN TEKNİKER

Birçok programın ikinci sınıfında uygulamalı dersler olan ve sektöre tekniker yetiştiren İskenderun Meslek Yüksekokulu öğrencileri çevrimiçi eğitim kararına tepkili. Meslek Yüksekokulu’nda elektrik, makine, inşaat teknolojisi, otomotiv teknolojisi, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi birçok uygulamalı dersin olduğu programlar bulunuyor. Öğrenciler lisede de uzaktan eğitim gördüklerini hatırlatarak okul yüzü görmeden mezun olacaklarını dile getirdi.

İskenderun MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü öğrencisi Aleyna A., “Lisedeyken pandemi sebebiyle 1,5 yıl uzaktan eğitimle devam ettik. Üniversiteye başladık ve yalnızca bir dönem gidebildik. Deprem oldu. Şimdi ise mühendislik fakültelerini çağırarak bizi başlarından atmak istiyorlar. Bizim de onlar gibi bilgisayarda olan uygulamalı derslerimiz var. Stajımızı nasıl yapacağız. Eğitimimizin yüz yüze olmasını istiyoruz” dedi.

“7 AYDIR ÇÖZÜM YOK”

İskenderun MYO İnşaat Teknolojileri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasan Mansuroğlu da, “Biz okulların açılmasını beklerken yine uzaktan eğitim kararı alındığını öğrendik. Lisede uzaktan eğitim gördük ve hiçbir verim alamadık. Gelecek kaygımız artıyor. Okulun barınma sorununu gerekçe gösterildi. Fakat 7 ay geçti depremin üzerinden yol kat edilemedi” dedi.

Makine Bölümü öğrencisi Hasan Kayaardı ise uygulamalı olması gereken derslerde online eğitimin yetersiz kalacağını belirterek “Bu durumda ne staj ne de iş buluruz. Yüz yüze eğitim istiyoruz diye konuştu.