Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden yurt sorununa çözüm: Üçlü ranza

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, özel güvenliğin müdahalesiyle boşalttığı kulüp odalarına üçlü ranza yerleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, yurt sorununa çözümü üçlü ranza yaptırmakta buldu. Üç kişinin yatacağı ranzalar, yaklaşık 3 hafta önce zorla boşaltılan öğrenci kulüpleri odalarına yerleştirildi.

Üçlü ranzaları, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu sosyal medya hesabından paylaştı.

15 kişilik odamızın 3'lü ranzaları, yurtta kalmaya layık görülen tüm öğrencilere hayırlı olsun! pic.twitter.com/X4MMWsolWg — Boğaziçi Üniversitesi ÖTK (@boun_otk) September 4, 2023

Paylaşımı alıntılayan yüzlerce öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi yönetimine tepki gösterdi.

Böylece yurtlarda bir odada konaklayan öğrenci saysının 15'e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Depreme dayanıklı olmadığı için öğrencilerin konaklayamayacağı beş yurdun toplam kontenjanı ise yaklaşık 2 bin 500 kişi.