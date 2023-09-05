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Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden yurt sorununa çözüm: Üçlü ranza

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, özel güvenliğin müdahalesiyle boşalttığı kulüp odalarına üçlü ranza yerleştirdi.

Güncel
  • 05.09.2023 15:43
  • Giriş: 05.09.2023 15:43
  • Güncelleme: 05.09.2023 15:55
Kaynak: Haber Merkezi
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Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden yurt sorununa çözüm: Üçlü ranza

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, yurt sorununa çözümü üçlü ranza yaptırmakta buldu. Üç kişinin yatacağı ranzalar, yaklaşık 3 hafta önce zorla boşaltılan öğrenci kulüpleri odalarına yerleştirildi.

Üçlü ranzaları, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımı alıntılayan yüzlerce öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi yönetimine tepki gösterdi.

Böylece yurtlarda bir odada konaklayan öğrenci saysının 15'e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Depreme dayanıklı olmadığı için öğrencilerin konaklayamayacağı beş yurdun toplam kontenjanı ise yaklaşık 2 bin 500 kişi.

Boğaziçi öğrencilerine özel güvenlik müdahalesi: Öğrenci kulüpleri boşaltılmak isteniyor
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