Bir öğün ücretsiz yemek için mücadele sürüyor

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi için açılan davanın ilk duruşması bugün saat 15.00’da Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde görülecek. Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği’nin tarafından açılan davanın görülecek olan ilk duruşmasının yanı sıra birçok kentte “Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek” talebiyle eylem yapılacak. Duruşmaya ve eylemlere çağrı yapan Ekmek ve Gül, "MEB'e okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi için açtığımız davanın takipçisi oluyoruz!" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Ekmek ve Gül'e konuşan Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, "Okul öncesinde bir öğün yemek verilecek dendi ama sonra vazgeçildi. Kamunun kaynakları tarikatlara ve cemaatlere akıtılıyorken çocuklara 1 öğün yemek vermemek neden? Geçtiğimiz süreçte MEB öğretmenlerin beyaz önlük giymesine dair bir karar almıştı. 24 Kasım’da da 900 bin önlük dağıtılmıştı öğretmenlere. 900 bin önlüğe ayrılan kaynakla kaç öğrenciye sağlıklı yemek verilebilirdi?” diye sordu.