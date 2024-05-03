Bir rakı grubuna daha zam geldi

Dün Beylerbeyi rakı grubuna gelen zammın ardından bugün başka bir rakı grubunda daha fiyat artışı oldu. TBYD Başkanı Erol Dündar, Efe rakı grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Alkollü içeceklere gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efe rakı gurubuna zam geldiğini duyurdu.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Dündar, zamlı fiyat listesini de paylaştı.

"Zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanan Dündar'ın paylaştığı listeye göre, zammın ardından Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe göbek 70'lik 995 TL oldu.

Dündar, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Dündar'ın paylaştığı zamlı fiyat listesine göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik rakının fiyatı 995 liraya Beylerbeyi Teragold 70'lik ise 895 lira olmuştu.

NİSANDA EN ÇOK ALKOLLÜ İÇECEKLERDE FİYAT ARTIŞI OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 9.56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.