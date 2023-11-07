Bir sigara grubuna daha zam

JTİ ve BAT grubunun ardından Philip Morris grubuna 5 lira zam geldi. 5 TL'lik zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 52 TL, en pahalı sigara ise 58 TL oldu.

Philip Morris sigara grubuna 5 TL'lik zam geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris grubuna da zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın paylaşımına göre, son zamla birlikte Philip Morris grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 52 lira, en pahalı sigara ise 58 lira oldu.

Aybaş, paylaşımında dün aldığı sigaranın zamlı fiyattan olduğunu aktararak yeni fiyatların ne zamandan itibaren geçerli olacağına ilişkin belirsizlik olduğunu aktardı.

Pm Marlboro grubu zamlı fiyatları pic.twitter.com/mbKYxgGxgf — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) November 7, 2023

JTİ grubunun ardından BAT grubuna ait sigaralara da 3 Ekim^de zam gelmişti. Paket başına 4 ila 6 TL arasında gelen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 48 TL, en pahalı sigara ise 60 TL olmuştu.