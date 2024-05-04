Bir sigara grubuna zam geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlar bugünden itibaren ürünlere yansıdı.

Tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde zam yağmuru devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna gelen zammı duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubunda fiyat artışı olduğunu bildirdi. Düdar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, fiyat artışları bugünden itibaren ürünlere yansıdı.

Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu. Sarmalık tütünün fiyatı ise 80 TL'ye çıktı.

#sigara ya bir zam daha zam yağmuru devam ediyor pm gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/ND9zWPbV63 — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 4, 2024

Dün de Beylerbeyi rakı grubuna zam geldi. Zammın ardından Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe göbek 70'lik 995 TL oldu.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇECEKLERDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 9.56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.