Bir yatırım daha alabilir miyiz?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için gittiği ABD’de de sıcak para arayışına devam ediyor. Halka kemer sıktıran iktidar yatırımcı peşinde.

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu için gittiği ABD’de önceki gün bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan’a aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın da bulunduğu bakanları eşlik etti.

PARA ARAYIŞINA DEVAM

Ülkedeki ekonomik krizi kabul etmek zorunda kalan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç siyasette çözümün yine kendi ellerinde olduğunu vurgulasa da kriz karşısında çaresiz. Yeni ‘OVP’ programı ile ‘halka kemer sıkmaktan başka yolunuz yok’ mesajı veren Erdoğan, İMF’siz bir İMF programını hayata geçirmeye çalışıyor. Enflasyonu düşürmek için ülkedeki tüketimin azaltılmasını amaç edilen programda krizin etkileri yabancı yatırımcılarla azaltılmak isteniyor.

Bu kapsamda diplomatik görüşmeleri de hızlandıran Erdoğan gittiği her yer de yabancı yatırımcı aramaya devam ediyor. Son olarak ABD’nin New York kentine giden Erdoğan önce Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile görüştü. İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşirken İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Garibaşvili’ye Gürcistan’ın, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sunduğu, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söylediği aktarıldı.

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’la bir araya gelen Erdoğan, Musk’tan da yatırım yapması konusunda ricacı oldu. İletişim Başkanlığı’nın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni anlattığı vurgulanırken Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkânlarının doğabileceğini belirterek, Musk’ı İzmir’de düzenlenecek TEKNOFEST’e davet etti.

Öte yandan Erdoğan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni sonrasında Amerikalı iş insanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirirken New York’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile buluştu.