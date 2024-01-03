Bir zam da onlara: Milletvekili maaşları belli oldu

Daha önce 2 dönem görev yapan ve son seçimlerde yeniden seçilen milletvekillerinin maaşı toplamda 230 bin TL’ye yükseldi. Emekli olmayanların milletvekili maaşı ise 110 bin liraya çıktı.

Siyaset 03.01.2024 15:49 Giriş: 03.01.2024 15:49

Güncelleme: 03.01.2024 15:52 Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına indeksli milletvekili maaşları da yüzde 49,25 oranda zamlanacak. Daha önce aynı görevden emekli olduktan sonra yeniden Meclis’e giren milletvekilleri iki maaş alacak. Bu şekilde görev yapan yaklaşık 300 milletvekilinin maaşları, memur maaşlarına yapılan oranların açıklamasıyla zamlandı. Ekonomim'in haberine göre emekli ve milletvekili olanların maaşı 147 bin liradan 230 bin liraya yükseldi. Sadece milletvekilli olanların maaşı ise 73 bin 329 liradan, yaklaşık 110 bin liraya yükseldi. Maaşları 51 bin 970 lira olan emekli milletvekilleri ise yeni zamla birlikte 77 bin 565 lira alacak. Zamlı memur maaşları ne kadar oldu?