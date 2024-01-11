Bira fiyatları 2024 | Güncel

2024 Bira Fiyatları ne kadar? En ucuz Bira Fiyatı ne kadar oldu? Bremen Bira Fiyatları 2024'te ne kadar? Efes Bira Fiyatları 2024’te ne kadar? Tuborg Bira Fiyatları 2024'te ne kadar? Krombacher Bira Fiyatı ne kadar? Amsterdam Bira Fiyatı ne kadar? Bira çeşitleri ve bira fiyatlarına dair en güncel liste haberimizde…

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Bira fiyatları üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2024 yılında enflasyon zamları ile beraber fahiş oranda artış gösterdi. Bununla beraber alkolde, Özel Tüketim Vergisi’nin üzerinden %20’lik KDV kesintisi de yapılıyor. Yani verginin de vergisi alınıyor. Böylece, zamlardan bunalıp efkarlanan yurttaşın ilk tercihlerinden biri olan biranın bir şişesinin toplamda yaklaşık %55’i vergi haline geliyor. Aşağıdaki listeden Efes Pilsen, Tuborg, Bremen, Bomonti, Marmara Gold, Skol, Miller, Beck’s, Amsterdam, Carlsberg, Corona, Weihenstephan, Heineken, Guinness, Duvel, Erdinger, Hoegaarden, Leffe, Grolsch, Frederik, Kronenbourg, Grimbergen gibi markaların en güncel bira fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Not: Listemizde belirtilen bira fiyatları tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. EFES PİLSEN BİRA FİYATLARI 2024 30’luk Efes Pilsen Şişe: 45,00 TL

50’lik Efes Pilsen Depozitolu Şişe: 60,00 TL

33’lük Efes Pilsen Kutu: 50,00 TL

50’lik Efes Pilsen Kutu: 60,00 TL

1 litrelik Efes Pilsen Kutu: 110,00 TL

50’lik Efes Malt Şişe: 56,00 TL

50’lik Efes Malt Kutu: 55,00 TL

25’lik Efes Malt Şişe: 35,00 TL

50’lik Efes Extra Kutu: 75,00 TL

23,7’lik Efes Extra Shot Kutu: 50,00 TL

50’lik Efes Özel Seri Şişe: 65,00 TL

50’lik Efes Özel Seri Kutu: 65,00 TL

50’lik Efes Glutensiz Şişe: 75,00 TL TUBORG BİRA FİYATLARI 2024 50’lik Tuborg Gold Şişe: 44,00 TL

50’lik Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 48,00 TL

50’lik Tuborg Gold Kutu: 44,00 TL

33’lük Tuborg Gold Şişe: 34,50 TL

33’lük Tuborg Gold Kutu: 36,00 TL

33’lük Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 36,00 TL

50’lik Tuborg Amber Şişe: 47,00 TL

50’lik Tuborg Amber Kutu: 46,00 TL

50’lik Tuborg Kırmızı Special Kutu: 55,00 TL

23,7’lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu: 35,00 TL

50’lik Tuborg Filtresiz Şişe: 47,00 TL

50’lik Tuborg Filtresiz Kutu: 46,00 TL Rakı Fiyatları 2024 | Güncel BREMEN BİRA FİYATLARI 2024 50’lik Bremen Bira: 50,00 TL

50’lik Bremen Yüksek Alkollü Bira: 68,00 TL BOMONTİ BİRA FİYATLARI 2024 50’lik Bomonti Şişe: 51,00 TL

50’lik Bomonti Filtresiz Şişe: 51,00 TL

50’lik Bomonti Filtresiz Buğday: 50,00 TL MARMARA GOLD BİRA FİYATI 2024 1 Litre Marmara Gold: 96,00 TL SKOL BİRA FİYATI 2024 Skol 1 Lt: 70,00 TL MİLLER BİRA FİYATLARI 2024 33’lük Miller Şişe: 43,00 TL

50’lik Miller Şişe: 52,00 TL

50’lik Miller Kutu: 51,00 TL Viski fiyatları 2024 | Güncel BECK’S BİRA FİYATLARI 2024 50’lik Beck’s Kutu: 70,00 TL

50’lik Beck’s Şişe: 70,00 TL

33’lük Beck’s Şişe: 57,00 TL AMSTERDAM BİRA FİYATLARI 2024 50’lik Amsterdam Navigator Kutu: 95,00 TL

50’lik Amsterdam Navigator Şişe: 95,00 TL CARLSBERG BİRA FİYATLARI 2024 50’lik Carlsberg Şişe: 46,00 TL

33’lük Carlsberg Şişe: 39,00 TL

50’lik Carlsberg Kutu: 46,00 TL

33’lük Carlsberg Kutu: 39,00 TL

50’lik Carlsberg Luna Şişe: 49,00 TL

50’lik Carlsberg Luna Kutu: 48,00 TL CORONA BİRA FİYATI 2024 Corona Şişe Bira 35,5 Cl: 90,00 TL Şarap fiyatları 2022 | Güncel WEİHENSTEPHAN BİRA FİYATLARI 2024 33’lük Weihenstephan Şişe: 65,00 TL

33’lük Weihenstephan Vitus Şişe: 75,00 TL GUİNNESS BİRA FİYATI 2024 44'lük Guinness Kutu Bira: 83,00 TL DUVEL BİRA FİYATI 2024 33'lük Duvel Şişe: 125,00 TL ERDİNGER BİRA FİYATI 2024 33'lük Erdinger Bira: 90,00 TL HOEGAARDEN BİRA FİYATI 2024 33'lük Hoegaarden Şişe Bira: 90,00 TL GROLSCH BİRA FİYATI 2024 45'lik Grolsch Şişe Bira: 115,00 TL Votka fiyatları 2024 | Güncel LEFFE BİRA FİYATLARI 2024 33’lük Leffe Brune Blonde Şişe: 95,00 TL

33’lük Leffe Brune Şişe: 95,00 TL BUD BİRA FİYATLARI 2024 33’lük Bud Şişe: 57,00 TL

50’lik Bud Şişe: 70,00 TL

50’lik Bud Kutu: 70,00 TL KRONENBOURG 1684 BLANC BİRA FİYATI 2024 33'lük Kronenbourg Şişe Bira: 53,00 TL GRİMBERGEN BİRA FİYATLARI 2024 33’lük Grimbergen Blonde Şişe: 83,00 TL

33’lük Grimbergen Double Ambree Şişe: 83,00 TL FREDERİK BİRA FİYATLARI 2024 35’lik Frederic Marzen Lager Şişe: 55,00 TL

35’lik Frederic India Pale Ale Şişe: 55,00 TL

35’lik Frederic Brown Ale Şişe: 55,00 TL

35’lik Frederic White Ipa Şişe: 55,00 TL

35’lik Frederic Yakıma İpa Şişe: 55,00 TL SOL BİRA FİYATI 2024 33’lük SOL Bira: 63,00 TL