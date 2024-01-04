Rakı Fiyatları 2024 | Güncel

Rakı fiyatları 2024’te ne kadar oldu? En ucuz rakı kaç TL? Yeni Rakı fiyatı ne kadar? Beylerbeyi Göbek Rakısı fiyatı ne kadar? Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar? Efe Rakı fiyatı ne kadar? Tekirdağ Altın Seri Rakı fiyatı ne kadar? Altınbaş Rakı, İzmir Rakısı fiyatları ne kadar? 2024 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik rakı fiyatı ne kadar? İşte rakı fiyatlarında 2024’ün güncel zamlı listesi...

2024 yılına ait en güncel rakı fiyatları ne kadar? Yeni Rakı fiyatları ne kadar? Tekirdağ Rakı fiyatları ne kadar? Beylerbeyi Rakı fiyatları ne kadar? Efe Rakı fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik rakı fiyatı ne kadar? İşte 2024 yılı için en güncel rakı fiyatları...

RAKININ VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2023 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi. Vergideki artış fiyatlara da yansıdı.

Alkol oranı %45 olan standart bir 70’lik rakının önerilen raf fiyatı 2021 yılı sonu itibariyle 180 TL civarındayken bu fiyat 2022 yılında önce 249 TL'ye, ardından ise 325 TL'ye çıkarılmıştı. 2023 yılında alkol oranı %45 olan standart bir 70'lik rakının fiyatı 399 TL'ye yükseltildi. Böylece 31 Aralık 2021'den 1 Ocak 2023'e kadar geçen 1 yıl 1 günlük sürede rakı %121 zamlanmış oldu.

399 TL'lik bir rakının fiyatındaki yüzde 75'lik kısım, vergiden oluşuyor.

2002’de 70’lik rakının fiyatı 8.25 TL civarındayken aradan geçen 20 yılda fiyat yüzde 4 bin 730'u aşkın artışla 399 liraya fırladı.

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor.

Listede belirtilen fiyatlar, firmalar tarafından resmi olarak tavsiye edilen perakende rakı satış fiyatlarıdır. Perakendeciye göre fiyatlarda az da olsa artış ya da azalış gözlenebilir.

Rakı Fiyatları 2024 Güncel Listesi

2024 Yeni Rakı Fiyatları

Yeni Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Yeni Rakı: 299,00 TL

50'lik Yeni Rakı: 399,00 TL

70'lik Yeni Rakı: 529,00 TL

100'lük Yeni Rakı: 739,00 TL

150'lik Yeni Rakı: 1.075,00 TL

35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 329,00 TL

50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 449,00 TL

70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 589,00 TL

100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 799,00 TL

35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 339,00 TL

50'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 459,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 629,00 TL

35'lik Yeni Rakı Ala: 355,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ala: 659,00 TL

35'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 359,00 TL

50'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 499,00 TL

70'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 669,00 TL

100'lük Yeni Rakı Uzun Demleme: 919,00 TL

50'lik Yeni Rakı Giz: 1.175,00 TL

2024 Tekirdağ Rakı Fiyatları

Tekirdağ 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Tekirdağ Rakısı: 329,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı: 449,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı: 599,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı: 809,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 329,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 599,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 355,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 489,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 649,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 879,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 379,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 685,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 469,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 785,00 TL

2024 Altınbaş Rakı Fiyatı

Altınbaş Rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

70’lik Altınbaş Rakı: 695,00 TL

70’lik Altınbaş Rakı 24 Ayar: 520,00 TL

2024 İzmir Rakı Fiyatları

İzmir Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik İzmir Rakısı: 279,00 TL

50’lik İzmir Rakısı: 389,00 TL

70’lik İzmir Rakısı: 509,00 TL

100'lük İzmir Rakısı: 689,00 TL

35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 289,00 TL

50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 399,00 TL

70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 519,00 TL

100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 699,00 TL

35’lik İzmir Rakısı Göbek: 305,00 TL

70’lik İzmir Rakısı Göbek: 550,00 TL

2024 Tayfa Rakı Fiyatları

Tayfa Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Tayfa Rakı: 269,00 TL

50’lik Tayfa Rakı: 369,00 TL

70’lik Tayfa Rakı: 489,00 TL

100'lük Tayfa Rakı: 669,00 TL

2024 Kulüp Rakı Fiyatları

Kulüp Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

70’lik Kulüp Rakı: 659,00 TL

2024 Civan Rakı Fiyatları

Civan Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Civan Rakı: 259,00 TL

70’lik Civan Rakı: 469,00 TL

2024 Vefa Rakısı Göbek Fiyatları

Vefa Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Vefa Rakısı Göbek: 269,00 TL

70’lik Vefa Rakısı Göbek: 499,00 TL

2024 Daim Rakı Fiyatı

Daim Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Daim Rakı: 125,00 TL

2024 Beylerbeyi Rakı Fiyatları

Beylerbeyi 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Beylerbeyi Teragold: 355,00 TL

50’lik Beylerbeyi Teragold: 489,00 TL

70’lik Beylerbeyi Teragold: 649,00 TL

100’lük Beylerbeyi Teragold: 879,00 TL

300’lük Beylerbeyi Teragold: 4200,00 TL

35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 389,00 TL

50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 535,00 TL

70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 715,00 TL

100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 929,00 TL

300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 4.750,00 TL

35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 329,00 TL

50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 449,00 TL

70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 599,00 TL

100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 789,00 TL

300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 3.600,00 TL

35’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 275,00 TL

70’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 519,00 TL

100’lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 699,00 TL

70’lik Beylerbeyi Kalecik Karası: 700,00 TL

70’lik Beylerbeyi Razaki: 700,00 TL

70’lik Beylerbeyi Öyleli (İncir rakısı): 765,00 TL

2024 Efe Rakı Fiyatları

Efe Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Efe Rakı (Klasik): 299,00 TL

50’lik Efe Rakı (Klasik): 399,00 TL

70’lik Efe Rakı (Klasik): 529,00 TL

100’lük Efe Rakı (Klasik): 739,00 TL

35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 330,00 TL

50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 444,00 TL

70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 589,00 TL

100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 813,00 TL

35’lik Efe Rakı Göbek: 389,00 TL

50’lik Efe Rakı Göbek: 535,00 TL

70’lik Efe Rakı Göbek: 715,00 TL

100'lük Efe Rakı Göbek: 929,00 TL

35’lik Efe Rakı Gold: 369,00 TL

50’lik Efe Rakı Gold: 509,00 TL

70’lik Efe Rakı Gold: 675,00 TL

100’lük Efe Rakı Gold: 915,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 419,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 575,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 769,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 449,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 615,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 819,00 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1065,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 389,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 535,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 715,00 TL

70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 1.575,00 TL

35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 372,00 TL

70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 677,00 TL

100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 919,00 TL

2024 Saki Rakı Fiyatları

Saki Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Saki Rakı Gold: 255,50 TL

50’lik Saki Rakı Gold: 359,50 TL

70’lik Saki Rakı Gold: 499,50 TL

100’lük Saki Rakı Gold: 699,50 TL

35’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 299,50 TL

50’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 425,00 TL

70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 575,00 TL

100’lük Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 799,50 TL

70’lik Saki Rakı Yaş Üzüm: 495,00 TL

100’lük Saki Rakı Yaş Üzüm: 695,00 TL

70’lik Saki Rakı Premium: 1.750,00 TL

2024 Burgaz Rakı Fiyatları

Burgaz Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

20’lik Burgaz Göbek Rakısı: 195,00 TL

35’lik Burgaz Göbek Rakısı: 319,00 TL

50’lik Burgaz Göbek Rakısı: 425,00 TL

70’lik Burgaz Göbek Rakısı: 575,00 TL

100’lük Burgaz Göbek Rakısı: 750,00 TL

RAKI FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR

Rakı fiyatları 2024’te ne kadar oldu?

2024’te gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik standart bir rakının ortalama fiyatı 500 TL civarına ulaştı.

2024’te en ucuz rakı fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en ucuz rakı fiyatı Daim Rakı’ya aittir. 35’lik Daim Rakı’nın fiyatı 2024’te 135 TL olarak belirlenmiştir. Diğer markaların 35’lik rakılarının fiyatları ortalama 300 TL’den başlamaktadır.

2024’te en pahalı rakı fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en pahalı rakı unvanı, Saki Rakı (Premium) ürününe aittir. Saki Rakı (Premium) fiyatı 2024’te 1.750,00 TL olarak belirlenmiştir.

35’lik rakı fiyatları ne kadar?

2024’te 35’lik rakı fiyatları 255 TL’den başlayıp 400 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

100’lük Yeni Rakı fiyatı ne kadar?

2024’te 100’lük Yeni Rakı’nın fiyatı 739 TL olmuştur.

100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı ne kadar?

2024’te 100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı 929 TL olmuştur.

100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar?

2024’te 100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı 809 TL olmuştur.