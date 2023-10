Birbirimizin sesiyiz

Pera Müzesi, sahnesini kadın müzisyenlere açıyor. Şenoğul, “Bu gezegende yaşayan tüm kadınların özgürlüğü için her gün mücadele ediyoruz. Sesimizde, kalemimizde milyarlarca kadının izi, ruhu, yaşadığı baskının yükü var hâlâ” diyor.

Işıl ÇALIŞKAN

Pera Müzesi, güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini yeni konser serisi “Bir Arada” konsepti ile müzikseverlerle buluşturuyor. Sonbahar boyunca her ayın son cuma günü düzenlenecek “Bir Arada” konserleri, müzik kariyerinde dikkat çeken isimlerle beraber olma imkânı sunuyor. Konsere katılan seyirciler, Uzun Cuma kapsamında 18.00 – 22.00 arasında müzeyi ücretsiz gezme fırsatı da buluyor. Konser serisi, kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats By Girlz Türkiye ve Pera Müzesi iş birliğinde düzenleniyor.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ

Damla Pinçe - Pera Müzesi İletişim ve Etkinlikler Sorumlusu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı, kuruluşundan bu yana toplumsal hayata katkı sağlayan pek çok projenin öncülerinden oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ise şüphesiz bu katkının en temel yansımalarından. Pera Müzesi’nin Bir Arada konserleri de kültür-sanat alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme amacıyla sunduğumuz projeler arasında yer alıyor. Bu proje ile bir arada olma fikrini vurgulamak istedik. Pera Müzesi’nde plastik sanatlarla sahne sanatları bir arada, müzisyenler bir arada, seyircilerle müzisyenler bir arada, kadınlar bir arada, müziğin ritmine kapılmak isteyen herkes bir arada ve ayakta…

Temel hedeflerimizden bir tanesi güncel müzikte güçlü etki bırakan kadın sanatçıları sahnemizde ağırlamak. Müzik ve teknoloji alanında kadınları destekleyen Beats by Girlz Türkiye ile iş birliği yaparak Bir Arada konserlerin sonbahar sezonunu oluşturduk. Pera Müzesi kurulduğu 2005 yılından bu yana sadece müze olarak değil, bir kültür-sanat merkezi olarak hizmet veriyor. Sergiler, film, öğrenme ve konser programlarıyla bütüncül bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. İstanbul’un en çekici merkezi olan Beyoğlu’nda, Pera Café’nin benzersiz ambiyansında kadın müzisyenlere alan açmak bizim için çok anlamlı.

SESİMİZDE BASKILARIN YÜKÜ VAR

Tuğçe Şenoğul - Müzisyen

Beats By Girlz Türkiye bu ülkenin kadın+ müzisyenleri için varlığını çok önemsediğim bir oluşum. Geçen yıl festivalde de hissettiğim birlikteliğimiz çok güçlüydü. Bu harika daveti kaçıramazdım. Pera Müzesi‘nin hepimizdeki yeri başkadır. Bende, müziğimde mutlaka etkisi vardır. Kulüp Rüya’nın ilhamlarındandır. Hep burada şarkı söylemenin nasıl bir his olabileceğini merak etmiştim. Konuğum olacak Yasemin Mori’nin herkes gibi hayranıyım. Çok ilham verici bulduğum, hayatımın her döneminde şarkılarının izi olan bir sanatçı ve eski bir dostum. Beni kırmayıp davetimi kabul ettiği için çok mutluyum, 27 Ekim’de birlikte şarkı söyleyeceğimiz için çok heyecanlıyım.

Kadın müzisyen olarak var olmanın birçok zorluğu var. Kendimizi kısmadan, kısıtlanmadan ifade etmeye hakkımız ve iznimiz olduğunu hâlâ keşfediyoruz. Bu gezegende yaşayan tüm kadınların özgürlüğü için hâlâ her gün mücadele ediyoruz. Sesimizde, kalemimizde milyarlarca kadının izi, ruhu, yaşadığı baskının yükü var hâlâ. Bu elbette zorlu ama kendimde ve çevremde gözlemlediğim, artık kadınların zorluklardan ziyade birbirine destek olmaya, birbirinin sesi olmaya, özgür ve eşit olmaya daha çok odaklandığı. Şarkıcı ve Söz Yazarı Kadınlar grubumuz var. Orada dertleşiyor, birbirimizi dinliyoruz. Birbirimizin üretimlerinin bir parçası, ilhamı, desteği oluyoruz. İptal olan konserlerimizi, yer bulamadığımız festivalleri, yaşadığımız haksızlıkları, zorlukları paylaşıyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ben yan yana olmak ve güçlü durmak için kadınlar olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Her zaman daha iyisi var tabii. Ona da hazırız.

Pera Müzesi’nin büyülü atmosferine uygun olacağını düşünerek sevgili Zafer Sernikli‘nin piyano düzenlemeleri ile hem kendi şarkılarımı hem de Pera’ya uygun olacağını düşündüğüm şarkıların yeniden düzenlemelerini çalacağız. Gerisi sürpriz olsun ama hayalim o büyüyü yaşatacak bir konser keyfi sunabilmek.

MÜZİĞİN GÜCÜYLE AYAKTA KALIYORUZ

Selin Sümbültepe - Müzisyen

Bu seri, kadın sanatçılara sesini daha fazla duyurabilme ve birbirimizle dayanışma içinde olabilme şansını sunuyor. Bunun yanı sıra, müziğimizin gücünü bir araya getirerek daha geniş bir kitleye ulaşma imkânı sağlıyor. Kadın meslektaşlarımla iş birliği yapmak her zaman mutlu ve güçlü hissettiriyor.

Sektör birçok konuda eşitlikçi değil maalesef. Ortam elbette rekabetçi fakat buna bazı egolar da eklenince çekilmez hale geliyor. Bunların başında cinsiyet ayrımcılığı geliyor ve bu kadın müzisyenler için daha az fırsat veya daha düşük ücret anlamına gelebiliyor. Toplumsal cinsiyetle ilgili stereotipler kadın sanatçıların yeteneklerinin sorgulanmasına veya sınırlanmasına neden olabiliyor. Bir diğer önemli madde ise temsil sorunu... Kadınlar, özellikle teknik pozisyonlarda (örneğin, prodüktör veya mühendis) daha az temsil edilirler. Bu, kadınların müzik yapma sürecinde daha az söz sahibi olmalarına neden olabilir. Konunun daha da köküne indiğimizde, bunun aile ve iş dengesinde de kendini gösterdiğini görüyoruz. Kadın sanatçılar aile ve iş dengesini sağlamak zorunda kalabiliyor ve bu da bazen kariyerlerine odaklanmalarını engelleyebiliyor.

Kadın müzisyenler olarak birbirimize destek olabilir, cinsiyet eşitliğini ve çeşitliliği teşvik edebiliriz. Müziğin gücü ve tutkusuyla zamanla bu zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Bir süredir yayımladığım şarkılarım dışında, Arapça/Türkçe sentez bir repertuvar ile sahne alıyorum. Şarkı seçimlerimin hem konuğumun hem de benim müzikal dilimi yansıtmasına özen gösteriyorum. 25 Kasım’daki düet için Dilara’yı (Lara Di Lara) sürpriz bir yolculuğa çıkaracağım. Hem benim hem onun hem de dinleyiciler için eşsiz bir deneyim olacağını düşünüyorum.

“Bir Arada” konserlerinin gelecek programı şöyle:

• 27 Ekim, 19.30 Tuğçe Şenoğul / Konuk: Yasemin Mori

•24 Kasım, 19.30, Selin Sümbültepe / Konuk: Lara Di Lara

• 29 Aralık, 19.30, Dilan Balkay / Konuk: Billur Battal