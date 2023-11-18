Birçok başlıkta anlaştılar: Erdoğan ve Scholz, akşam yemeğinde ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Berlin’de gergin geçen basın toplantısının ardından akşam yemeğine geçti. Alman hükümet kaynaklarının aktardığına göre 2 saat süren yemekte, çok sayıda başlıkta anlaşma sağlandı. Scholz görüşmede, Türkiye’den Almanya’ya artan iltica başvurularını gündeme getirdi. Öte yandan liderler, Türkiye'den imam gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak son verilmesine ilişkin mutabakata vardı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Berlin'de Filistin-İsrail konusunda görüş ayrılıklarının yaşandığı gergin basın toplantısının ardından akşam yemeğinde görüştü.

DW Türkçe’nin Alman hükümet kaynaklarından aktardığı habere göre akşam yemeği yaklaşık iki saat sürdü ve iki lider çok sayıda başlıkta anlaşma sağladı.

Scholz'un görüşmede, son dönemde Türkiye'den Almanya'ya artan iltica başvurularını gündeme getirdiği öğrenildi. Scholz'un koruma statüsü alamayan kişilerin geri dönüşü konusunda "sağlam bir mekanizma gerektiğini" aktardığı, iki liderin Almanya ve Türkiye içişleri bakanlıklarının yeni oluşturduğu çalışma grubunun çabalarını memnuniyetle karşıladığı ve bu çalışma grubunu kısa süre içinde bir mutabakata varmaları konusunda görevlendirdikleri ifade edildi.

ALMANYA’YA GÖNDERİLEN İMAMLAR KONUSU

AKP iktidarının Türkiye'den Almanya'ya gönderdiği imamların durumu da görüşmede masaya yatırıldı. Scholz ve Erdoğan'ın imamların Almanya'daki eğitiminin hızla yaygınlaştırılması ve Türkiye'den imam gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak son verilmesine ilişkin mutabakata vardığı belirtildi.

SCHOLZ, HAMAS’IN SALDIRILARINI KINADIĞINI TEKRAR SÖYLEDİ

Scholz'un Erdoğan'la görüşmesinde Almanya'nın İsrail'le dayanışmasının altını bir kez daha çizdiği ve Hamas'ın “terör saldırılarını tekrar kınadığı” vurgulandı. Görüşmede Gazze'deki insan durum, rehinelerin serbest bırakılması ve bölgesel gerilime ilişkin endişelerin de ele alındığı ve her iki liderin Gazze Şeridi ve Ortadoğu çatışmasına ilişkin "olası persfektifleri" gündeme getirdiği kaydedildi.

RUSYA’YA ÇAĞRI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Alman hükümet kaynaklarına göre Scholz ve Erdoğan Rusya'ya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulunulması için anlaşma sağladı.

Azerbaycan arasında barış anlaşması yapılması için de anlaşma sağlandığı, ayrıca Türkiye- Ermenistan sınırının açılması konusunun da görüşüldüğü belirtildi.

Scholz'un Türkiye ve Yunanistan arasındaki olumlu gelişmelerden de memnuniyet duyduğu vurgulandı.

DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM

Öte yandan Scholz'un 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgelerde Alman hükümetinin eğitim altyapısının yeniden inşasına vereceği destek konusunda Erdoğan'ı bilgilendirdiği öğrenildi.