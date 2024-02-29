BirGün duyurmuştu: ÇEDES skandalı Meclis gündeminde

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birlikte hayata geçirdiği "Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesinde yaşanan son skandal Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

Birçok okulda yaşanan ve BirGün'ün kamuoyuna duyurduğu skandal uygulamalarda, çocuklara ‘Kurban ibadeti’ öğretme bahanesiyle ellerine bıçak verilmiş, başka bir okulda da çocuklarla Filistin’e destek gerekçesiyle elleri kelepçeliymiş gibi etkinlikler yapılmıştı. Bir diğer okulda ise çocuklar camiye götürülmüş ve sosyal medyada boş sınıf paylaşılmıştı.

Yaşanan skandal Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı tarafından Meclis gündemine taşındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması talebiyle bir soru önergesi veren Halıcı, Tekin'e 5 soru yöneltti.

"NASIL BİR NESİL YARATILMAK İSTENMEKTE?"

Çocuğun gelişimi ve pedagojik durumu göz önüne alındığında öğrenciler üzerinde oluşacak travmaların nasıl önleneceğini soran Halıcı, "Verilen bu sözde eğitimler, hem öğrencilerin akıl ve ruh sağlığına hem de Anayasa’ya aykırı değil midir?" ifadesini kullandı.

Halıcı'nın, Tekin'in yanıtlanması istemiyle verdiği önergede şu sorular yer aldı:

1 – Okullarda çocuklara çağdaş eğitim müfredatının içerikleri, hayvan sevgisi, doğaya olan saygı öğretilmesi yerine neden kasap eğitimi verir gibi koyun kesme öğretilmektedir? Bunun çocuklara ne gibi faydası vardır? Çocuğun gelişimi ve pedagojik durumu göz önüne alındığında öğrenciler üzerinde oluşacak travmalar nasıl önlenecektir?

2 – Çocukları gelecek dünyasına hazırlaması gereken okullarda bu amaç yerine ötekileştirişi, şiddet ve kan içeren uygulamalarla nasıl bir nesil yaratılmak istenmektedir? Verilen bu sözde eğitimler, hem öğrencilerin akıl ve ruh sağlığına hem de Anayasa’ya aykırı değil midir?

3 – Bahsi geçen bu sözde eğitim uygulamalarının durdurulması ve konuyla ilgili uzmanların, eğitimcilerin ve ailelerin görüşlerinin alınarak sağlıklı bir müfredat programına geçilmesi için hangi adımları atacaksınız?

4 – Laiklik karşıtı ayaklanmalar sonucunda ceza almış kişilerin mezarına neden öğrenciler götürülmektedir? Bunun öğrenciye ne tür bir katkısı olacaktır? Bahsi geçen uygulamalarla ne amaçlanmaktadır? Burada, öğrenciler kullanılarak Laikliğe mi saldırılmaktadır?

5 – Öğrencilerin pedagojik gelişimine katkıda bulunarak onların hayata hazırlanmasına olanak hazırlayabilecek rehber öğretmenleri atamak yerine neden okullara konuyla ilgili uzmanlığı ve formasyonu olmayan manevi danışman sokulmaktadır?