ÇEDES, bu kadarı da olmaz dedirtti: Çocukların eline bıçak vermişler

ÇEDES kapsamında “Bu kadarı da olmaz” dedirten uygulamalara imza atıldı. “Kurban ibadeti” anlatılırken çocukların eline bıçak verildi. Başka bir okulda Filistin’den esinlenen bir ‘eğitimci’ öğrencilere ellerini kelepçeli gibi yapıp kameralara gülümsetti. TÖB-SEN tepki gösterdi.

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birlikte hayata geçirdiği “Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesinde skandallar bitmiyor. ÇEDES kapsamında Kars’ta mezar başında yapılan ağıt tepki çekerken benzer uygulamaların başka illerde de yaşandığı ortaya çıktı. Bir okulda çocuklara ‘Kurban ibadeti’ öğretme bahanesiyle ellerine bıçak verildi. Başka bir okulda ise çocuklarla Filistin’e destek gerekçesiyle elleri kelepçeliymiş gibi etkinlikler yapıldı. Bir diğer okulda ise çocuklar camiye götürüldü ve sosyal medyada boş sınıf paylaşıldı ve “Soran olursa camideyiz. Hemen geleceğiz” yazıldı.

Isparta’da bulunan Yaka Şehit Mustafa Baş Ortaokulu’nda ‘Kurban ibadeti’ni anlatmak için skandal bir uygulamaya imza atıldı. Çocuklara hayvan sevgisinin öğretilmesi gereken yaşta kesilmesi gösterildi. Öğrencilere ilk olarak kurban pazarlığı yaptırıldı. Bunun ardından ise maketten yapılan küçükbaş hayvanların kesilmesi gösterildi. Bu sırada eline gerçek bıçak verilen bir öğrenci hayvanı kesiyormuş gibi yaptı. Diğer öğrenciler ise bu sırada dua okudu.

SORAN OLURSA CAMİDEYİZ YAZMIŞLAR

Yine Isparta’da bulunan Nazmiye Demirel Ortaokulu’nda ise öğrenciler geçen ay Regaib Kandili’nde camiye götürüldü. Birçok ildi ve okulda uygulanan bu durum sosyal medyada da paylaşıldı. Boş sınıfın paylaşıldığı videoda “Soran olursa camideyiz. Hemen geleceğiz” yazıldı.

Çocuklar camiye götürülürken boş sınıfın görüntüleri paylaşıldı.

ELLERİ KELEPÇELİ GİBİ YAPILDI

Bir başka skandal olay ise Yozgat’taki Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte bir Filistinli gencin elleri kelepçeli şekilde öldürülürken gülümsemesi ve bu olayın sosyal medyada “Onurlu duruş” olarak paylaşılmasından esinlenildi. Yapılan etkinlikte boyunlarına Filistin ve Türk bayraklı atkılar takan öğrenciler elleri kelepçeli gibi yaparak kameraya bakıp olayı canlandırdı. Bu yaşananlar “Kızlarımızın onurlu duruş eylemi” ifadeleriyle sosyal medyada paylaşıldı. Okulda yaşananlar bununla da kalmadı. Bir başka Filistin konulu etkinlikte kafasına takke taktırılan çocuklara marş ve şiirler okutuldu.

Yozgat’ta öğrencilerin elleri kelepçeli gibi yaptırılarak videoya alındı.

ASKIDA EKMEK UYGULAMASI

Mersin’deki bir okulda daha önce ‘Askıda simit’ uygulaması yapılmış ve uygulamaya eğitim sendikaları tepki göstermişti. Benzer bir uygulamanın Isparta Eğirdir’de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda yaşandığı ortaya çıktı. ÇEDES kapsamında kurulan Değerler Kulübü öğrencileri aralık ayında “Askıda Ekmek” uygulaması başlattı. Ülkedeki yoksulluğun bir itirafı olan bu uygulamada biriken paraları öğrenciler mahallenin fırınına teslim ettiler.

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB SEN) Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek bu uygulamalara tepki gösterdi. Bebek, “Pedagojik eğitimi olmayan, çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmeyen kişiler güya değerler eğitimi veriyor” dedi. Bebek şunları söyledi: “4+4+4 düzenlemesi ile hız kazanan bilimsel, çağdaş, laik eğitimi sonlandırma hamlesi bir yandan ÇEDES ve tarikatlarla yapılan protokollerle çocuklarımız karanlığa teslim edilirken bir yandan da MESEM’le eğitim sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılma sürecindedir. Bugün AKP’nin hayata geçirmeye çalıştığı neoliberal eğitim politikaları başta Avrupa ve ABD olmak üzere tüm kapitalist ülkelerde 80'li yıllardan beri gündemdedir.

Pedagojik eğitimi olmayan, çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmeyen kişiler güya değerler eğitimi veriyor. Uygulamada görüyoruz ki çocuklar maket mezar başında annesinin öldüğünü hayal etmesi isteniyor, ellerine gerçek bıçak verip hayvan kesme provası yaptırılıyor.”

Bursa’da 31 kuruluşun ortak deklarasyonu ÇEDES’e Karşı Güç Birliği’ni (ÇEKAG ) kurduklarını hatırlatan Bebek şöyle devam etti: “Bursa’da ÇEDES’e geçit vermeyeceğiz diyerek mücadelemizi hem bireysel hem de ÇEKAG üzerinden devam ettirmekteyiz. Bunu tüm Türkiye’ye yayacağız. Bütün bu uygulamaların özünde öğrencilere tek din tek mezhep üzerinden ideolojik değerleri yükleme amacı var. Bu adım aynı zamanda başka inanç ve mezhep sahibi velileri yok saymaktır. Okullarımız maalesef uzun süredir siyasal İslam’ın dayatması ile belli bir inanç ve mezhebi temsil eden zihniyetin kuralları ve uygulamaları ile karşı karşıyadır. Dini dernek ve cemaatlerle art arda yapılan protokollerin hedefi Cumhuriyet değerlerinin yarattığı başka inançlara karşı hoşgörünün ve laikliğin ortadan kaldırılmasıdır.”

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BUNLAR HÜKÜMETİN POLİTİKASI

CHP Parti Sözcüsü ve Milletvekili Deniz Yücel, Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES projesi kapsamında mezar kurulmasını Meclis gündemine taşıdı. Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Yücel’in sorduğu soruların bir kısmı şu şekilde:

Ailelerden çocuklarının bu etkinliğe katılmaları konusunda izin alınmış mıdır?

Videonun vali tarafından da beğenilmesi, laiklik karşıtı uygulamaların hükümet politikası haline dönüştürüldüğünün göstergesi değil midir?