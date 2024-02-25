ÇEDES projesi: Öğrencilere maket mezar hazırlatıldı

Tepki çeken ÇEDES uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Kars’taki bir okulda öğrencilere 'sabır' konusunu anlatmak için mezar maketi kuruldu. Çocuklardan “yaşamını yitiren anneleri için ağıt yakması” istendi!

Din görevlilerinin aldıkları sertifika ile yurtlarda, hastanelerde ve cezaevlerinde manevi rehberlik yapmasına olanak sağlayan ‘ÇEDES Projesi’nde son durak Kars'ta bir ortaokul oldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES projesi kapsamında “sabır” konusunu işlemek için okulda maket mezar kuruldu. Bu etkinlik kapsamında bir öğrencinin maket mezar başında ağıt yaktığı görüldü.

Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide konuyla ilgili şu açıklamalar yer aldı:

“ÇEDES projesi değerler kulübü ocak ayı sabır temalı etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir. Öğrencimiz vefat eden annesine özlemini sabır temasıyla sahnelemiştir.”

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

ÇEDES projesi kapsamında yapılan uygulamalar tepki çekmeye de devam ediyor.

• Tekirdağ ve Batman’da öğrencilere cami temizletildiğini ve bazı okullarda da öğrencilere mezar temizliği yaptırıldı.

• Ardeşen Seslikaya Ortaokulu öğrencilerine de ÇEDES kapsamında cami temizliği yaptırıldı.

• Muş Bulanık’ta Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden camide temizlik yapmaları istendi.

• Bitlis'te Hizan ilçesindeki Nurs Ortaokulu'nda öğrencilere, “hac ibadetini” öğretmek gerekçesiyle sınıfa Kâbe maketi kuruldu. Öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırıldı.