ÇEDES projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi

Tepki çeken ÇEDES uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Bitlis’te bir ortaokulda öğrencilere, 'hac ibadetini' öğretmek gerekçesiyle sınıfa Kâbe maketi kuruldu. Öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında eğitimde tepki çeken gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre Bitlis’te bir ortaokulda öğrencilere, “hac ibadetini” öğretmek gerekçesiyle sınıfa Kâbe maketi kuruldu. Öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırıldı.

SINIF DUVARLARINA TAŞ FIRLATILDI

Hizan ilçesindeki Nurs Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencilerine 'hac ibadetini öğretmek' amacıyla sınıfa Kâbe’yi temsilen bir maket kondu. Bu maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonra sınıfta 'şeytan taşlama' provası da yaptı. Öğrenciler şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattı.