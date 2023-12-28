BirGün gündeme getirmişti: Öğrencilere Işık Cemaati'nin kitaplarını dağıtan okul müdürüne soruşturma

Ordu Fen Lisesi'nde Işık Cemaati'ne ait kitapların ücretsiz dağıtılmasıyla ilgili okul müdürü Turgay Türkmen hakkında, valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

BirGün'ün gündeme getirdiği lisede cemaat kitabı dağıtılması olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Işık Cemaati'ne ait kitapların ücretsiz olarak dağıtıldığı fen lisesinin okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Altınordu ilçesindeki Ordu Fen Lisesi'nin okul müdürü Turgay Türkmen'in talimatı ile her bir öğrenciye 3 tane olmak üzere Işık Cemaati'ne ait kitaplar dağıtılmıştı. Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese lazım olan iman', M. Sıddık Gümüş'ün' İngiliz casusunun itirafları ve Konak Vakfı'nın Mızraklı İlmihal' kitapları öğrencilere ücretsiz olarak verilmişti.

Kitapların taşındığı kolilerin üzerinde ise "Merhum İsmail Hafız ve Merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir" etiketlerinin yapıştırıldığı görülmüştü.

Ordu Valiliği olayın tepki çekmesi üzerine harekete geçti. Valilik, okul müdürü Turgay Türkmen hakkında soruşturma başlattı.