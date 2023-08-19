BirGün gündeme getirmişti: 'Utanç tablosu' Meclis gündeminde

CHP Milletvekili Umut Akdoğan, OECD'nin "Bir Bakışta Hükümet 2023" raporunu Meclis gündemine taşıdı, araştırma önergesi istedi. BirGün'ün gündeme getirdiği raporda, AKP iktidarının kötü kamu yönetimine ayna tutulmuştu. Raporda Türkiye, eğitim sisteminden duyulan yüzde 21’lik memnuniyet oranı ile 45 ülke arasında son sıradayken yargı ve sağlık alanlarında da ortalamanın altında kalmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD), "Bir Bakışta Hükümet 2023" raporunda yapılan değerlendirmeleri Meclis gündemine taşıdı.

Daha önce BirGün tarafından gündeme getirilen rapor, üye ülkelerdeki vatandaşların sağlık, eğitim ve adalet sisteminden duydukları memnuniyet ya da memnuniyetsizliği mercek altına almış, Türkiye yapılan değerlendirmelerde eğitimden, sağlık ve yargı alanlarına kadar pek çok alanda kötü yönetime ayna tutmuştu.

"HER GEÇEN YIL YARGI LİGİNDE KÜME DÜŞÜYORUZ"

Toplam 45 ülkede yaşayan vatandaşların ülkede verilen hizmetler yönünden hükümetlerden memnuniyet durumuna dair araştırma sonuçlarının yer aldığı raporun Türkiye’de yargıya olan güvenin çarpıcı şekilde azaldığını ortaya koyduğuna vurgu yapan Akdoğan, "2010 yılında yüzde 59 olan Türkiye’deki vatandaşların yargıya güveni, 2020 yılında yüzde 37’ye, 2022 yılında ise yüzde 33’e kadar geriledi. Türkiye, 38 OECD üye ülkesi arasında yargıya güven sıralamasında ülkemiz ancak 36’ncı olabildi. 45 ülke arasında ise Türkiye 40’ıncı sırada. Slovakya, Kolombiya, Kore, Brezilya ve Şili’yi geçmeyi başarmışız bu bir başarı sayılırsa. Pembe tablo çizmeye gerek yok, iktidarın yargıyı yeniden yapılandırması ve yargıyı adeta emir komutası altına alması neticesinde her geçen yıl yargı liginde küme düşüyoruz" dedi.

"2010 yılında Türkiye’deki vatandaşların yargı sistemi ve mahkemelere olan güveni yüzde 59 iken aradan geçen 12 yılda mahkemelere ve yargıya olan güven yüzde 33’e gerilemiş durumda. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişinin beşinci yılında OECD’nin yayınladığı rapor yargıya olan güven konusunda, korkunç tabloyu gözler önüne serdi" diyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"2018 yılında tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte her alanda tek bir kişinin karar verici olması, yargıyı da etkiledi. Yapılan yasa değişiklikleri de yargının üzerinde siyasi baskıyı artırdığı gibi, hakim ve savcı atamalarında da siyasallaşma yargıya olan güveni zedeledi. Yargı siyasallaştıkça vatandaşın da yargıya güveni azaldı. Anayasa ile güvence altına alınan bağımsız ve tarafsız yargı ile mücadeleye öncelik vererek adeta parti yargısını oluşturan iktidar, ülkemize ve hukuk sistemimize büyük zararlar verdi."

"GÜVEN YENİDEN TESİS EDİLMELİ"

Verilerin Türkiye’deki yargı sistemine olan güvenin giderek azaldığını ortaya koyduğunu ve araştırma sonucunda ortaya konulan tablonun Türkiye’nin uluslararası arenadaki itibarına gölge düşürdüğünü ifade eden Akdoğan, "Türkiye, AKP iktidarında bir hukuk devleti olmaktan giderek uzaklaştı. Mahkemelerde siyasi kaygılar ile alınan kararlar, vatandaşların yargıya olan güvenini yerle bir etti. Eğitimden sağlığa kadar birçok alanda büyük tahribat yaratan AKP iktidarı, yargıda da geri dönülemez yaralar açtı. Bir dönem cemaate teslim edilen yargı sistemi, şimdi de tek bir adamın ağzına bakar hale getirildi. Türkiye’ye yakışmayan bu tabloyu bir an evvel değiştirmek üzere gereken adımlar atılmalı, yargıda geri dönülemez yaralar açmaktan vazgeçilmeli, vatandaşın yargıya olan güveni yeniden tesis edilmelidir. Türkiye yargıya güvende cüceler liginden devler ligine çıkmalıdır" diye konuştu.

Yargı bağımsızlığına dair tartışmaların TBMM’de incelenmesi gerektiğinin altını çizen Akdoğan, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesini hatırlatarak "Yargı bağımsızlığı konusunda TBMM Başkanlığına sunmuş olduğumuz araştırma önergesinin TBMM’nin 2 yasama yılında mutlaka gündeme alınması gerekiyor ve komisyonun kurulması konusunda tüm partilerin de kabul oyu vermesi gerekiyor, bu TBMM’de iktidar ve ortaklarının samimiyet testidir" ifadeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) tüm gruplara araştırma önergesinin kabulü yönünde çağrıda bulundu.