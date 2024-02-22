BirGün ortaya çıkarmıştı: CHP'li Torun, cemaat kitaplarının lisede dağıtılmasını Meclis'e taşıdı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, BirGün'ün ortaya çıkardığı, Ordu Fen Lisesi'nde öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitapların ücretsiz dağıtılmasını Meclis gündemine taşıdı. Torun, Bakan Yusuf Tekin'in cevaplaması üzerine verdiği önergede, MEB'in konuya ilişkin somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Fen Lisesi'nde öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitapların dağıtılmasını TBMM'ye taşıdı.

BirGün'ün ortaya çıkardığı olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması üzerine soru önergesi veren Torun, dilekçede, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ancak Altınordu Kaymakamlığı'nın soruşturmaya izin vermediğini ifade etti.

Soru önergesinde, Okul Müdürü Turgay Türkmen'in devlet okulunda alenen cemaat propagandası yaptığını kaydeden Torun, müdürün sosyal medya paylaşımlarını anımsatarak "Militan bir profile sahip olduğu açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Türkmen’in Altınordu Kaymakamlığı tarafından koruma altına alındığını vurgulayan Torun, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirmekle görevli olan Millî Eğitim Bakanlığı’nın ivedilikle somut adımlar atılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Torun'un Meclis'e verdiği soru önergesinde şunlara yer verildi:

Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen hangi yetki kapsamında cemaat yayınlarını öğrencilere dağıtmıştır? Söz konusu dağıtım Millî Eğitim Bakanlığı bilgisi dahilinde mi gerçekleşmiştir?

Söz konusu kitap dağıtımı Bakanlığın bilgisi dahilinde ise cemaat kitaplarının dağıtımına nasıl ve hangi mevzuata dayanılarak izin verilmiştir? Okul müdürünün süregelen cemaat propagandasının görmezden gelinmesinin sebeplerini açıklar mısınız?

Altınordu Kaymakamlığı’nın soruşturma izni vermediği okul müdürü hakkında herhangi bir yasal süreç başlatılması düşünülmekte midir?