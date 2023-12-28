Cemaat kitaplarını öğrencilere dağıtan Ordu Fen Lisesi müdürü hakkında suç duyurusu

Ordu Eğitim-Sen, Ordu Fen Lisesi'nde öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitaplar ücretsiz dağıtılan Okul Müdürü Turgay Türkmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Onur DURMUŞ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘Tarikatlarla protokol yapmaya devam edeceğiz’ sözlerinin yankıları da sürerken Ordu'daki bir devlet lisesinde öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitaplar dağıtılmıştı.

BirGün'ün ortaya çıkardığı olayın ardından kitapların bizzat dağıtımını gerçekleştiren Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen, "Bu uygulama yeni değil. ÇEDES Projesi kapsamında biz böyle kitaplar dağıtıyoruz. Bu Milli Eğitim'in bilgisi kapsamında yapılan bir uygulama" demişti.

Daha sonra ifadesini değiştiren okul müdürü Türkmen, ""ÇEDES'i falan bu işe karıştırmayın. Bu işin ne Milli Eğitim Bakanlığı ile ne de İlçe Milli Eğitim ile bir alakası yok. Biz bu kitapları ilk kez de dağıtmıyoruz. Daha önce bu kitaplar Türkiye'nin her bölgesinde dağıtılan kitaplardı. Bunların savcılık onayından geçen kitaplar olduğunu bildiğim için sponsorlar tarafından gönderilen bu kitapları dağıttık. Kitapları dağıtırken izin almaya gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

EĞİTİM-SEN'DEN OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Eğitim-Sen Ordu Şubesi, Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen tarafından okulun öğrencilerine Işık Cemaatine ait kitapları dağıtmasının ardından, Anayasaya ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nun amir hükümlerine açıkça aykırılık teşkil ettiği ve okul müdürünün görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ÇOCUKLARI KENDİ İDEOLOJİSİ DOĞRULTUSUNDA ETKİLEMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

Söz konusu suç duyurusunda, "İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından kamuoyuna yapılan açıklamaya göre söz konusu kitapların okullarda dağıtımı için izin verilmemiştir. Ayrıca kitap kolilerinin üzerinde bahsi geçen kitapların bağış olduğu yazılıdır. Okul Müdürünün kurum adına bağış kabul etme yetkisi de mevcut değildir. Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen, hiçbir yasal dayanağı olmamasına karşın kendisine eğitim, öğretim için emanet edilmiş çocukları kendi ideolojisi doğrultusunda yazılan kitaplarla etkilemeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.