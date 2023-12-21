BirGün ortaya çıkarmıştı: Devleti dolandıran müdür görevden alındı

Yoksullara bağlaması gereken maaşı ihtiyaç sahibi olmayan onlarca kişiye bağlayan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş görevden alındı.

İsmail ARI



BirGün’ün 1 Eylül 2023 tarihinde “Devleti dolandıran müdür terfi etmiş” başlıklı haberiyle ortaya çıkardığı skandalın ardından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş görevden alındı.



İlbaş’ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emrine alınıp Ankara’ya atandığı belirtilirken BirGün’ün ulaştığı Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bu gelişmeyi doğruladı. İlbaş’ın, yoksullara bağlaması gereken maaşı ihtiyaç sahibi olmayan onlarca kişiye bağlamasının ardından il müdürlüğüne terfi edip soruşturmadan adını sildirdiği ortaya çıkmıştı.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN MEMURLAR TEHDİT EDİLDİ

Sinan Yılmaz adlı bir memur, 2016’dan itibaren ihtiyacı olmayan birçok kişiye “sosyal-ekonomik destek” adı altında maaş bağlanması için “düzmece raporlar” hazırladı. Dönemin İl Müdürü Şermin Zil ve İl Müdür Yardımcısı Cemil İlbaş ile birçok bürokrat ise onay verdi, onlarca kişiye maaş bağlandı.



Bakanlıkta görevli memurlar tüm bu skandalları tek tek tespit etti, yoksul ve ihtiyaç sahibi olmadığı halde maaş bağlananları belirledi. 12 Mart 2021 tarihinde de kapsamlı bir rapor hazırlandı. Bu skandala adı karıştığı halde müdür yardımcılığından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne terfi eden Cemil İlbaş İle İl Müdür Yardımcısı olarak göreve devam eden Tamer Ekinci’nin, raporu hazırlayan memurları tehdit ettiği iddia edildi.



İlbaş, raporlardan kendi ismi ile dönemin diğer müdürlerinin isimlerinin çıkarılmasını istedi. Memurlar, raporu değiştirmek zorunda kaldı ama tek tek dilekçe vererek yaşadıklarını kayıt altına aldırdı. Dilekçelerinde, “Meslek hayatımızın tehlikeye girmemesi adına rapor İl Müdürü Cemil İlbaş’ın istediği şekilde değiştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.